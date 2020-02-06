Lucat Turismo y Universal Televisión: Ganadores de las Estadías

Como estaba previsto se realizó este jueves en TDN el sorteo de estadías con diferentes destinos, entre todos los abonados a Universal Televisión que tienen su abono al día.
Lucat Turismo y Universal Televisión informan que los ganadores son los siguientes:
- VOLAÑO JUAN CARLOS
- PEDRAZA CAROLINA
- RASPO ANGELA
- HECK GRACIELA
- RODRIGUEZ LUIS
- AGHEMO OMAR
- ANRIQUEZ MARIO
- RUIZ MAGDALENA
- RACCA LILIANA
- CABRERA M Y VEGA LUIS
- OLIVERA ELEIDO
- RAMALLO ENZO
- COSCIA NORMA
- OLIVERO MILENA
- SORIA RENE
- DOLEATTO GRACIELA
- ROSMANI JOSEFA JUANA
- NICOLA SERGIO
- CEJAS RICARDO
- ESPINDOLA ARIEL
- LAGGIARD ARMANDO
- GASTALDI VERONICA
- RODRIGUEZ VERONICA
- GALOTTO DELMIRO
- CABRERA DEONISIO.
- RUFFINO ROBERTO
- RODRIGUEZ MAYCO
- FRANK DANIEL
- REUSA LEONELO
- RUFFINATTO AGUSTINA
- PISANI ANSELMO
- BRAIDA SULMA
- CELIZ GREGORIO
- MALAGUEÑO DALMIRA
- GONZALEZ SUSANA
- CAMPOS M. ROSA
- VERON ROQUE
- AHUMADA SANDRA
- CASTILLO ALCIDES
- ACTIS JUAN CARLOS
- ARRO BETY
- VIANO EDOIQUES
- PEIRETTI FRANCISCO
- REA ANTONIA
- CORTEZ PABLA
- SCIANCA ERMINIA ANA
- ARNODO JOSE AUGUSTO
- ARAGON SERGIO
- ANGULO CARLOS
- FORNERIS EZIO
- GARRIZ MARIA CARLA
- FAGNOLA SILVIA
- GIORGIS DAVID
- FRANCO ESTHER
- TOMATIS DARIO
- RODRIGUEZ MARTIRES
- TORANZO MONICA
- BARGIANO BAUTISTA
- GIECCO NICOLAS
- BURGENER JOSE LUIS
- GIOVANINI MARIA
- PACHECO NORBERTO.
- PERALTA DE HEREDIA
- PISANI DANIEL
- ALLENDE JOSE LUIS
- POSSETTO SERGIO
- GIECCO MIGUEL
- DIAZ ELSA DEL VALLE
- UTRERA EUGENIO
- MONTICONE ARIEL
- GRIMALDI SILVIA
- CERRI SERGIO
- CHAVEZ MARTA
- VILLARRUEL ALICIA
- FERRERO ELADIO
- ACOSTA ALBERTO
- GUIDETTI VENILDE
- MULLER ESTHER
- RAMOS FEDERICO
- ENRICO ANSELMO
- BRAVO ZULEMA
- BALBASTRO ROSA
- BERGONZI EVELIO
- PONCE EVELIN
- TRUCCO ONELIO
- MARTINO CARLOS
- TOSOLINI RUBEN
- LABASTO ANTONIO
- COLOMBO OSCAR
- RUI JOSEFA
- BORRE ESTHER
- ANGULO LUISA
- GUTIERREZ ELVIS
- TOSCO JUAN CARLOS
- SCATTA NESTOR
- FRANZOTTI ALBA
- LAVIANO OVIEDO BRUNO
- CULASO ELSA
- BRUERA VANESA
- RASPO LUIS