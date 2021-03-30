Martes 30: Nueva jornada de vacunación por Covid para mayores adultos de 70

El Gobierno de la Municipalidad de Brinkmann informa que hoy se realiza una nueva jornada de vacunación por covid-19.
Listado de Beneficiarios
MARTES 30/03/21
16:00 HORAS
HEREDIA ZULMA DORA
HERRERA ASCENCION MARIA
IBAÑEZ MANUEL ANTONIO
ISOGLIO BELLA CLARA
ISSEA FELIPE ALFREDO
JUNCOS BENANCIA ESTELA
KIEFFER TERESA ANGELA
LAGGIARD ARMANDO INOCENCIO
LELL NELIDA CARMEN
LENTA ANA MARIA ANTONIA
LOPEZ BEATRIZ DOMINGA
LOPEZ FIDELA VERONICA
LOPEZ HILDA REIMUNDA
LUDUEÑA HEVELIA
LUDUEÑA MARTHA DEL V
LUNA LITA ANTONIA
MANERA STELLA FRANCISCA
MARENGO HORTENSIA CELIA
MARETTO ROBERTO DOMINGO
MARTIN ROSA BELARMINA
MARTINEZ INES EDELMIRA
MASENTO FRANCISCO MIGUEL
MASSINI EDEN ENRIQUE
MAURINO RAQUEL ADELINA
MEDRANO IRMA
MIKLES MANUEL JOSE
MOMBELLI SILVIA TERESA
MONTEVERDI ALBERTO LUIS
MORA MARIA MARGARITA
MORRA EMILDA CATALINA MARIA
MULASANO PEDRO RICARDO
NEDER ILDA SUSANA
NUÑEZ ANGEL ERNESTO
ÑAÑEZ BERNARDA ELENA
ÑAÑEZ JUANA FRANCISCA
OCAMPO ELVIRA JOSEFA
OLIVERA ABDON ELEIDO
OLIVERA WENCESLADO ALFREDO
PAEZ DAVID ERDULFO
PAGANINI HUGO JOSE ANTONIO
PAIRAZZO CARLOS ANTONIO
PALLOTTO JUANA ASUNCION
PASTORE NILDA
PAVESE MARIA ELENA
PEIRETTI FRANCISCO PEDRO
PERALTA EDELBEY
PRATTO ANTONIO MARIO
RISTA MARTA MARIA
17:00 HORAS
PERALTA EMELDA EMA
PERALTA EVERALDO TOMÁS
PEREYRA MARIA DEL CARMEN CALIXTA
PEREZ DOMINGO FAUSTINO
PEREZ HILDA JUSTINA
PERRACINO DELIA MARIA
PERRACINO LUIS ATILIO
PINTO RAMONA ANTONIA
PISANI ANSELMO NORBERTO
PONS MIRTHA DOMINGA
POSSETTO CELESTINO SANTIAGO
POSSETTO ERNESTINA MONICA
PRATO JUAN JOSE
PRATO JUANA
PRATTO MARIA MAGDALENA
PUSSETTO MARIA IRENE
QUINTERO ERNELDA NOELIA
RACCA GUMERCINDO GABRIEL
RAMIRES LUIS AUGUSTO
RAMIREZ JORGE RAUL
RAMIREZ JUAN CARLOS
RASPO SONILDA EUGENIA MARGARITA
RE EDITA NORMA PAULINA
REINA FAUSTO DELMO
RIGHERO ROSA ISABEL
RINALDI EVA CATALINA
RODAS ELIA ELSA
RODRIGUEZ DOLORES MATIAS
ROSINA NESTOR FRANCISCO JUAN
ROSSI ANILDA FRANCISCA JOSEFA
ROSSOTTO AMERICO FRANCISCO
RUI JOSEFA TERESA
SAAVEDRA BELIA BENITA ROSA
SCALERANDI EDEL ALEJANDRO
SCALERANDI EDERLE TERESA
SCALERANDI RITA SALVADORA
SCALERANDI VILMA OFELIA
SEGURA CLELIA MAGDALENA
SIERRA ROSARIO MAGDALENA
SOBRERO NESTOR NERINO
SOLA OLDINA MARIA
SONA VILMA CATALINA
SORIA LEONARDO RENE
SORIA ONELIO CARMEN
18:00 HORAS
SOSA AUGUSTO NESTOR
SPERTINO ADITA DOMINGA
STELCALDO FRANCISCA MARIA
STRADELLA FELIX
SUAREZ ANGELA
SUAREZ MARIA FLAVIA
SUBASE ROSA
SUBASSI ELIO ONORATO
SUBASSI RAMON ISMAEL
TAMAGNONE AMANDA CATALINA
TAVANO ANGELA MARIA
TAVANO GUILLERMO ANGEL
TAVANO ROBERTO MIGUEL
TEJEDA BENANCIO
TEVES OSMAR ALFREDO
TIBALDO IRMA TERESA
TOMASINI AMERICO
TONUS CARMEN MARIA
TORRAZZA ROSA
TORRES ANGEL OLEGARIO
TORRES ILDA BEATRIZ
Torres Orlindo Hugo
TROGOLO GRACIELA ALBINA MARGARITA
UTRERA ELSA IRIS
UTRERA EUGENIO MERCEDES
UTRERA MARIA ANTONIA
UTRERA MARTA ROSA
UTRERA RAMONA MARIANA
UTRERA VILMA EDITH
VACA ANIBAL CUSTODIO
VAIRA BAUTISTA JOSE
VALDEMARIN ODINA TERESA
VALENZUELA RAUL VICTORIANO
VARELA JOSE LUIS
VARESIO CARLOS ALBERTO
VASSALLO OFELIA ANA
VEGA TERESA WENCESLADA
VERCELLI ALCIDES SANTIAGO
VIANO ALBERTO JUAN
VIANO EVELIO JUAN
VIANO MATILDE TERESA
VIANO ROSALVA TERESA
VIGNA MARIA DEL CARMEN
VILLANUEVA IMELDA ROSA
VILLARRUEL FORTUNATA DEL CARMEN
ZAMARBIDE MARIA INES
ZIDONIS ANA LIBERTAD
19:00 HORAS
MUSSO LIDIA MAVEL
NAVARRO OLGA LETICIA
POISSOT AZUCENA CARMEN
PRATTO CECILIA MARIA MAGDALENA
PRIALIS MARTA MARIA
QUAGLINO CARLOS ALBERTO
STRUMIA ELVA CECILIA