Mayores de 70 serán vacunados hoy lunes 29 en el Centro de Salud

Se confirma para hoy lunes 29 de marzo a partir de las 16 horas, una nueva vacunación destinada para personas mayores de 7o, de acuerdo a la información brindada desde el Gobierno Municipal.
La actividad se llevará a cabo a partir de las 16 horas en el Centro de Salud Municipal.
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LISTADO
LUNES 29/03/21
16:00 HORAS
ABBA DOMINGO ANGEL
ACOSTA ELVIO
ACTIS ELDA ROSA
ADALID LEONTINA T
AGHEMO IDELMA DOMINGA
AGUIRRE MARIA TERESITA CANDELARIA
ALADIN JULIA ADELA
ALBERTISSI ISABEL
ALTINA ENZO CARLOS
ALVAREZ SARA ESTHER
AMEND MARTA
AMPRIMO MARCELO VICENTE
ANGULO GREGORIO ADAN
ANGULO MIGUEL ANGEL
ARANDA MARGARITA
ARCARI NORMA NELI
ARCARI OCLIDES TERESITA FERMINA
ARCE GLADYS LORETA
ARNODO JOSE AUGUSTO
ARREGUI RAMON ORESTE RODOLFO
ARRO ISABEL ELBA
ASTEGGIANO GLADISSMILL ANTONIA
ASTRADA JOSE
AUDERO LORENZO
BALZARINI FREDESVINDA NORMA
BANEGAS LIDIA CELINA
BARALE LUIS FRANCISCO
BARBONAGLIA NESTOR
BARONE ESTELLO L J
BARTELLINI EMA JUANA
BAZAN EUSEBIA CELESTINA
BECCARIA FRANCISCO PABLO
BELLOTTI SUSANA ALICIA
BELTRAMINO ADA ADELAIDE
BELTRAMINO ELSA ADELAIDA
BELTRAMINO SUSANA TERESA
BELTRAMO DOMINGA SERAFINA
BELTRAMONE TERESA ELENA
BENAZZO TERESA MARIA
BENOTTI ERZI ANGELA
BERGONZI CARMEN URSULA
BERGONZI EVELIO VALENTIN JUAN
BERSANO BEATRIZ DELMA
BERTONE DELIA
DANIELE ROGELIO ANDRES
FORNERIS BELKYS ISABEL
GUTIERREZ MARIA JOSEFINA
TAUS ORLANDO ANTONIO
VIVAS ROSALIA SADI
WANGLER EMMA MARGARITA
17:00 HORAS
BERTONE NELIDA GLADYS CLARA
BLENGINO WALTER JOSÉ
BOCCO YNES CAROLINA
BOLLATI NORMA GLADYS
BONARDO ELIDA LORENZA
BORRE ALICIA ESTHER CLEMENTINA
BRAVO MARIA DOMINGA
BREDA ELSA TERESITA
BUSTOS ELVA LUCIA
CABRERA CATALINA ERNESTINA
CABRERA IDA
CABRERA MARCELINO PEDRO
CABRERA OSCAR EDUARDO
CAMEJO PEDRO SAVINO
CANALIS EDILLA MARIA
CANAVESIO LETICIA INES
CANELLO ISABEL DOMINGA
CARBALLO MARIA LASTENIA
CARUBELLI ALCIRA MARIA
CASADO ROSA ELVIRA
CASTAGNO RENE ANDRES
CASTRO ROSA RAMON
CAVALLERO LUCIA CECILIA
CAVALLERO NESTOR FRANCISCO
CERRI CRECENTE
CHIABRANDO IGNACIO SANTIAGO
COMBA JUAN CARLOS
COMBA ROBERTO TARCHISIO
COMBA RONAL LEANDRO
CORDOBA ALBINA AMELIA
CORREA CARMEN ANTONIA
CORVALAN RAMON HECTOR
CROVELLA EDA MARIA
CROVELLA ROSA LUCIA
CUADRADO ANTONIO OSMAR
DALMASSO EDILBERTO
DAMIANO ELIDIA MARIA ROSA
DANIELE NORMA CATALINA
DANIELE ROMILDA MAGDALENA
DEPAOLI ANIBAL JUAN
DOME ANGEL JOSE
DOMININI OCLINE LORENZO
DORE ROSA
DURANDO ALCIDER
ENRICO ANSELMO EGISTO JUAN
FARIAS MIGUEL JOSE
FEOLI CARLOS CONRADO
FROLA NORMA ELIDIA
18:00 HORAS
FERRERO EULALIA
FERREYRA CARLOS ANTONIO
FIGUEROA ROSA SUNILDA
FLORES NELQUIS RAUL
FORNERIS BILMO MIGUEL
FRANCH ERMELINDA DELIA
FRANCO NELI ESTHER
GAIDO ISOLINA MARIA
GAIDO JUANA MARIA
GAITAN ETELVINA VICTORIA
GALANZINO LUISA
GALLEGOS SIXTO CARLOS
GALOTTO MARIA LUCIA
GANDOLFO ANA MARIA MAGDALENA
GARNERO EDITA ISABEL CATALINA
Gauchat Maria Magdalena
GAUCHAT ROSA MATILDE
GAVIGLIO GLADIS ELVIRA
GEIPEL ELSA ALICIA
GHERSI ELDA JUANA
GIACHELLO NOEMI MARIA
GIANINETTI MARTA ELLEONOR
GIANINETTI WALTER DOMINGO
GILLI ELVIRA ANTONIA
GIMENEZ ANIBAL
GIOVANINI ELADIO LUIS ANTONIO
GIOVANINI LUIS MIGUEL RAMON
GIRON ETELVINA PAULINA
GODINO ELSA JUANA MAGDALENA
GONZALEZ AQUILES MIGUEL
GORGERINO CLIDER AGUSTÍN ALFREDO
GOROSITO MERCEDES ANIBAL
GRAMAGLIA IRMA CLEMENCIA
GRIMALDI EVELINO ANTONIO
GROSSO ALCIDES JUAN
GROSSO EDITA MARIA JOSEFA
GROSSO LYDIA JUANA
GUIDETTI VENILDE DOMINGA
GUTIERREZ ELVI ROSA DEL SOCORRO
GUTIERREZ MARCELINO ISAC
GUTIERREZ NELDO OMAR
GUTIERREZ RAMONA YDA DEL VALLE
HANG MAFALDA LUCIA
19:00 HORAS
ARCARI ELADIO DOMINGO
BUABUD LUCIA ALBINA
CARUBELLI ALBERTO RAMON
CAVALLO JOSE OSCAR
FAVARO IRENE TERESITA
FLORES LORENZO
FRESIA RENATO JUAN
GIANINETTI MARIA ESTELA CESARINA
GUZMAN CARLOS ALBERTO