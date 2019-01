Medidas para prevenir picadura de alacranes

La Junta de Defensa Civil Municipal informa ante la posibilidad de picaduras de alacranes, que se ruega a la población estar alerta y eliminar posibles criaderos.

Como es de saber, las picaduras de alacranes se dan como un hecho accidental, al entrar la persona en contacto con el mismo. Este es más grave en niños y ancianos.

En este contexto, la Dra. Alicia Rodríguez informó que la picadura de un alacrán, puede producir dolor en el lugar de la picadura, comezón nasal, lagrimeo, estornudos, expresión de sufrimiento, sed intensa, dificultad para hablar, vómitos, fiebre, y hasta puede producir la muerte del paciente si no se atiende oportunamente.

“Para prevenir posibles picaduras de alacranes se deberán colocar mallas o tejidos finos en las rejillas y en los resumideros. Revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de ser colocados”, destacó la doctora.

Por otro lado, Rodríguez remarcó: “Se deben separar las camas a 10 centímetros de la pared. Eliminar basura, piedras y madera alrededor y dentro de la casa. No caminar descalzo, no dejar ropa en el piso, no levantar piedras o bultos sin precaución”.

Es importante que ante cualquiera de estos síntomas, el paciente concurra inmediatamente al Centro de Salud Municipal o se comunique al (03562-400348/400969).