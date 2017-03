Municipio de Brinkmann convoca a un “Abrazo Simbólico” a la planta industrial SanCor Reviewed by Momizat on Mar 12 . Ante el contexto de incertidumbre por la que atraviesa el presente de la Cooperativa SanCor, y en particular de la planta industrial Brinkmann; Desde el Gobiern Ante el contexto de incertidumbre por la que atraviesa el presente de la Cooperativa SanCor, y en particular de la planta industrial Brinkmann; Desde el Gobiern Rating: 0