Mutual Centro: El Departamento de Turismo sorteó nuevas estadías a La Rioja

Se realizó el segundo sorteo de las 200 estadías a La Rioja que obsequia el departamento de Turismo de MUTUAL CENTRO para los socios de la Mutual, el club Centro Social, los padres de los alumnos del Instituto Educativo Centro Social y los adherentes al plan de viviendas de Fundación Construirnos.
Quienes hayan sido beneficiados, deben acercarse a la oficina de Turismo de MUTUAL CENTRO para conocer los detalles de este viaje. Atención de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
GANADORES
|1
|MARENGO, OMAR LUIS
|MUTUAL
|2
|BOSSIO, RENÉ LUIS
|MUTUAL
|3
|OIETTO, ROQUE GUSTAVO
|MUTUAL
|4
|SUAREZ, PAULA NATALIA
|MUTUAL
|5
|VAZQUEZ, CARLOS JOSÉ
|MUTUAL
|6
|ALLENDE, PABLO MARCELO
|MUTUAL
|7
|LAZZARINI, ANIBAL
|MUTUAL
|8
|AGUIRRE, RAMÓN ANTONIO
|MUTUAL
|9
|SENTIS, MARIANO LUIS
|MUTUAL
|10
|MARTINEZ, RICARDO JESÚS
|MUTUAL
|11
|GOMEZ CRENNA, CRISTIAN DIEGO
|MUTUAL
|12
|MONTICONE, ARIEL GUSTAVO
|MUTUAL
|13
|PAGANI, OSVALDO JUAN
|MUTUAL
|14
|POSSETTO, OMAR SANTIAGO
|MUTUAL
|15
|MORSONE, MARÍA GABRIELA
|MUTUAL
|16
|GODDIO, JORGE ALBERTO
|MUTUAL
|17
|POLETTI, AMILCAR OMAR
|MUTUAL
|18
|POSSETTO, SERGIO MARCIAL
|MUTUAL
|19
|QUEVEDO, CLARA MARISEL
|MUTUAL
|20
|RIBERI, RAÚL ALBERTO
|MUTUAL
|21
|SIERRA, ELISA
|MUTUAL
|22
|SOLA, CLAUDIO JAVIER
|MUTUAL
|23
|GALLINO, HUGO ANTONIO
|MUTUAL
|24
|JUNCOS, ZUNILDA ADELINA
|MUTUAL
|25
|TOSOLINI, RUBÉN AMADO
|MUTUAL
|26
|CAMEJO, MARCELO JUAN
|MUTUAL
|27
|STORERO, MARÍA ROSA
|MUTUAL
|28
|MARETTO, ROBERTO DOMINGO
|MUTUAL
|29
|GARCÍA, MIRTA ADELAIDE
|MUTUAL
|30
|SANTUCHO, MARÍA CLARITA
|MUTUAL
|31
|FALCO, DANILO SANTIAGO
|MUTUAL
|32
|CABRERA, MATÍAS
|MUTUAL
|33
|GRIMALDI, SILVIA RAQUEL
|MUTUAL
|34
|CHIAVASSA, ELDO ÍTALO
|MUTUAL
|35
|NAZZI, JORGE ALBERTO
|MUTUAL
|36
|GALETTO, OLDEMAR
|MUTUAL
|37
|CAVALLO, ALBERTO DEL MAR
|MUTUAL
|38
|GIOVANNINI, MARÍA
|MUTUAL
|39
|VERCELLI, OSCAR
|MUTUAL
|40
|SCHAPER, MARIO JOSÉ
|MUTUAL
|41
|SOLÍS, GUSTAVO DANIEL
|MUTUAL
|42
|COPPIZ, ROSITA LIDIA
|MUTUAL
|43
|AÓN, JORGE ARIEL
|MUTUAL
|44
|GIORGIS, DAVID JAVIER
|MUTUAL
|45
|GAITÁN, CRISTIAN EDUARDO
|MUTUAL
|46
|NICOLA, SERGIO DANIEL
|MUTUAL
|47
|BONIVARDO, ANA MARÍA
|MUTUAL
|48
|GIAVENO, CARLOS JOSÉ
|MUTUAL
|49
|RIBERI, EDGAR GERÓNIMO
|MUTUAL
|50
|AVILA, ANALÍA
|MUTUAL
|51
|FERNANDEZ, GUSTAVO SERGIO
|MUTUAL
|52
|CAVALLO, HUGO ALEJANDRO
|MUTUAL
|53
|GANDOLFO, ELIDIO
|MUTUAL
|54
|BARBOZA, MARIANA PAULA
|MUTUAL
|55
|MAINARDI, HUGO JUAN
|MUTUAL
|56
|ARGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO
|MUTUAL
|57
|SUÁREZ, HÉCTOR OSCAR
|MUTUAL
|58
|CESANA, RAÚL ROGELIO
|MUTUAL
|59
|GIAVENO, JUAN ALBERTO
|MUTUAL
|60
|CHIALVO, ALBERTO JOSÉ
|MUTUAL
|61
|GARCÍA RODRÍGUEZ, FÉLIX ANTONIO
|MUTUAL
|62
|ACTIS, LETICIA CARLA
|MUTUAL
|63
|CABRERA, RAÚL ALBERTO
|MUTUAL
|64
|GALFIONE, MARÍA INÉS
|MUTUAL
|65
|AVILA, OSCAR ANIBAL
|MUTUAL
|66
|CALORIO, CARLOS ALBERTO
|MUTUAL
|67
|POLETTI, HENRY ALBERTO
|MUTUAL
|68
|BAEZ, RODRIGO MANUEL
|MUTUAL
|69
|FERRERO, RUBÉN ATILIO
|MUTUAL
|70
|ACOSTA, LUIS ALBERTO
|MUTUAL
|71
|RIVAROSA, EDELVEYS
|CONSTRUIRNOS
|72
|GIAVENO, ROBERTO
|CONSTRUIRNOS
|73
|PISANI, MARINA
|CONSTRUIRNOS
|74
|BARONE, ANABEL
|CONSTRUIRNOS
|75
|DEPETRIS, MIRTHA
|CONSTRUIRNOS
|76
|GANDOLFO, EMANUEL
|CONSTRUIRNOS
|77
|SCALVASIO, ROBERTO
|CONSTRUIRNOS
|78
|RACCA, JORGE
|CONSTRUIRNOS
|79
|SOLA, SERGIO
|CONSTRUIRNOS
|80
|PERFUMO, ROBERTO
|CONSTRUIRNOS
|81
|TORRAZZA, NATALIA
|PADRES I.E.C.S.
|82
|ROSINA, LUIS
|PADRES I.E.C.S.
|83
|SIERRA, DANIELA
|PADRES I.E.C.S.
|84
|CARRANZA, CECILIA
|PADRES I.E.C.S.
|85
|CESANA, GERMÁN
|PADRES I.E.C.S.
|86
|SEEBER, MATÍAS
|PADRES I.E.C.S.
|87
|MIKLES, MACIEL
|PADRES I.E.C.S.
|88
|FESSIA, DANIEL
|PADRES I.E.C.S.
|89
|SPERTINO, IVÁN
|PADRES I.E.C.S.
|90
|SIMÓN, VERÓNICA
|PADRES I.E.C.S.
|91
|VIANO, LUCIANO
|CLUB
|92
|BRIZZIO, FABIÁN
|CLUB
|93
|BERGONZI, LUCIO
|CLUB
|94
|GALFRÉ, JUAN DOMINGO
|CLUB
|95
|LUDUEÑA, MARTÍN
|CLUB
|96
|RACCA, MARCELO
|CLUB
|97
|PERALTA, DIEGO
|CLUB
|98
|CARUBELLI, PABLO
|CLUB
|99
|GORGERINO, FERNANDO
|CLUB
|100
|SEEBER, SIMÓN
|CLUB