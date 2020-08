“No me parece oportuno cobrar multas por no cumplir disposiciones del COE”, expresó Emilse Utrera

“Comenzar a cobrar multas no es lo más acertado”. Al finalizar la última sesión del Concejo, la Cr. Emilse Utrera se expresó en estos términos, al tratar el proyecto de Ordenanza presentado por el Oficialismo, que adhiere a la Ley Provincial N° 10702 que establece “Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria COVID – 19”.

La Concejal de Juntos por el Cambio dijo: “Me parece que no fue lo mas acertado desde el COE central; ellos lo deben haber pensado en base a lo sucede en Córdoba Capital y acá en el interior siempre tenemos que agachar la cabeza y acatar las órdenes que vienen desde allá“.

“No me parece oportuno comenzar a cobrar multas después de 100 días por no cumplir disposiciones o ciertos protocolos, estamos atravesando una situación económica muy grave, y encima le vamos a cargar una sanción económica a la gente… o algún comerciante que estuvo cerrado muchos meses… sin poder trabajar, sin poder generar dinero, realmente no me parece lo más acertada la decisión.”