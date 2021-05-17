Nueva jornada de vacunación por covid en Brinkmann

Tal como se anunciara desde la Provincia, llegaron nuevas dosis de vacunas anti-covid. La jornada se desarrolla este lunes a partir de la hora 14 en el Centro de Salud Municipal.
Listado
|17/05/2021
14:00 HS
|APELLIDO Y NOMBRE
|ABALOS MARIA ANGELICA
|ACOSTA ROBERTO RAUL
|ACUÑA BLANCA GRASIELA
|AGUIRRE ERMINIO TEOFILO
|ANDINO JOSE FELICIANO
|ANTONUTTI CECILIA ROSA
|AYALA ELIA ROSA
|BALESTRA MIRTA ANA
|BALZARINI MIGUEL ANGEL
|BARROS JUAN ANTONIO
|Battistella Juan Carlos
|BOCCO ONELIA VICTORIA CATALINA
|BOGLIONE JUAN CARLOS
|BONAZZA ROSA ANTONIA
|BRAVO AYNELÉN
|BRAVO RAUL ANDRES
|BRUNO CRISTINA DEL VALLE
|BUSTOS LUIS ALFREDO
|Castillo Alberto Ramon
|CAVALLO ALBERTO DEL MAR
|14:30 HS
|CHAVEZ CAROLINA BELEN
|CHAVEZ CYNTIA ANA
|CONTRERA SILVANA SOLEDAD
|CORRA ANA MARIA
|CUBERLI SILVIA DEL CARMEN
|CULASSO RAUL SANTIAGO
|DELSOGLIO ADRIEL ANTONIO
|DIAZ NESTOR OMAR
|DOLEATTO IMELDA ANGELA
|FARIA LIDIA ROSA
|FERNANDEZ LUIS ALBERTO
|FERNANDEZ OSCAR
|FRENCIA CARLOS ALFREDO
|FRENCIA PAOLA SOLEDAD
|GAIDO STELLA MARIS
|GAIDO WALTER HUGO
|GAITAN SILVIA NOEMI
|GIACOSA DANIEL ABERALDO
|GONZALEZ ANGELICA
|GONZALEZ ELBA GLADIS
|15:00 HS
|GUTIERREZ FELIX TEODOMIRO
|GUZMAN SANDY MARY
|HERRERA MARIA LILIANA
|IBAÑEZ MARTIN
|JUNCOS HECTOR RAUL
|LEYENDEKER ROSA CATALINA
|LUDUEÑA MARIA EVA SUSANA
|MALDONADO RAQUEL DEL ROSARIO
|MANSILLA MARIELA NANCI
|MARCHIARO GLADYS CATALINA
|MORINI ELIDA MARGARITA
|MORINI NORMA DEL VALLE
|NEDER LILIANA BEATRIZ
|NEGRO DANIEL VIDAL
|PACHECO HECTOR HUGO
|PAGANI NANCY MONICA
|PALACIO MARIA CRISTINA
|PECILE GRACIELA MONICA
|PEIRETTI ETELVINA MARIA
|15:30 HS
|PERINO RITA JORGINA
|PIZARRO NORMA DEL VALLE MARIA
|POSSETTO HERNAN JAVIER
|RACCA LILIANA MARGARITA
|RACCA NELSO GABRIEL RAMON
|RAUSCH OMAR ADAN
|REYNOSO PATRICIA MABEL
|RIMONDOTTO SABRINA VIRGINIA
|RISTA VICTOR LUIS
|ROGGERO LUIS ALBERTO
|ROLON GLADIS MABEL
|SCALERANDI EDGARDO FRANCISCO
|SCIANCA ERMINIA ANA
|SELLA GLADIS DEL VALLE
|SERVIN LUCILA DEL ROSARIO
|SIERRA DANIELA SANDRA
|STRUMIA JUAN CARLOS
|TABORDA MIRTHA STELLA
|TAMAGNONE PATRICIA MARIA
|TAVANO PAOLA MARÍA
|16:00 HS
|TAVANO SUSANA ALICIA
|TEVEZ JOSE LUIS
|TOSOLINI HECTOR OVIDIO
|UTRERA ELENA ANGELICA
|VARESIO BEATRIZ MONICA
|VEGA RAUL ALBERTO
|VEGA RAUL NESTOR
|VIANO ANA VERONICA
|VILLARRUEL NOEMI BEATRIZ
|VINCENTI RENE JOSE