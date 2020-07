Padre Lorenzatti “No habrá misas presenciales, tampoco bautismos con gente”

Desde la Parroquia San Juan Bautista el Padre Roberto Lorenzatti informó que “El COE nos envió nuevos protocolos y ya no se podrán realizar misas presenciales ni tampoco los bautismos; debemos dar marcha atrás nuevamente; lo cual se reprogramarán los turnos de bautismos dados y las misas seguirán únicamente mediante redes sociales y medios de televisión locales…”.-

Agregó “pido un tiempo así nos organizamos para los bautismos, los podremos realizar pero de manera individual no con gente; la realidad del interior no es la misma que Córdoba Capital, pero debemos respetar las disposiciones que nos llegan…”.-

PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS IGLESIAS Y TEMPLOS DE CULTO

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1. FINALIDAD

Dentro del esquema de flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio

fijado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nacional Nro. 459/20,

576/2020, y sus atribuciones otorgadas al Jefe de Gabinete de Ministros como

“Coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención

de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, para la implementación

progresiva y escalonada de las distintas actividades, se instrumenta a través del

presente, la apertura de las iglesias y templos de culto.

2. ALCANCE

El presente protocolo tiene por finalidad establecer los alcances de la flexibilización

fijada por el Jefe de Gabinete de Ministros, para la apertura de las iglesias y templos de

los cultos reconocidos por el Estado, en el ámbito de todo el territorio de la Provincia de

Córdoba.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1) Instrucciones generales:

a. Los templos de culto podrán abrir sus puertas de lunes a domingo de 1400 a

2000 horas.

b. No podrán tener una concurrencia mayor a DIEZ (10) personas

c. En su interior se podrán realizar las siguientes actividades:

a) Oraciones individuales.

b) Confesiones.

c) Ayuda y orientación espiritual individual.

d) Se autorizan a celebrarse los sacramentos teniendo en cuenta las

recomendaciones indicadas en el presente protocolo.

d. Cualquier tipo de celebración se realizará con un máximo de 10 personas.

e. El líder espiritual previamente acordará los turnos para recibir a los fieles que

soliciten ayuda, orientación espiritual o confesiones.

f. No deberá haber agua bendita en las pilas.

g. Se autoriza la presencia de personal de limpieza, teniendo en cuenta las

dimensiones del templo, no debiendo superar en ningún caso la cantidad de

CUATRO (4) personas.

h. Se autoriza la presencia de personal administrativo, no debiendo superar en

ningun caso la cantidad de DOS (2) personas.

2) Normas de bioseguridad:

Además de las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo correspondiente

emitido por el COE, se deberán tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

a. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso

del templo.

b. Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca.

c. Se permitirá la permanencia de una persona cada 20 metros cuadrados.

d. No podrá haber más de una persona por banco.

e. El sacramento de la reconciliación podrá celebrarse empleando los

confesionarios debidamente acondicionados con nylon o plásticos divisorios, de

lo contrario en otro lugar se deberá guardar la distancia mínima necesaria (2

metros) sin que perjudique a la confidencialidad.

f. Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación

del mismo, durante las horas de funcionamiento.

g. Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y

manijas.

h. El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad.

i. Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a

cualquier persona que presente síntomas compatibles con COVD-19.

j. Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este

número, no podrá ingresar nadie más al recinto.

k. Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua

con lavandina para desinfectar el calzado.

l. Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las

siguientes oportunidades: antes de la apertura, a las 1600 horas, a las 1800 y

una vez cerradas las puertas de ingreso.

m.Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de

bioseguridad que limiten el contacto físico y con objetos de culto.