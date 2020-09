Palmira Pasquale cumple 100 años

Con este aniversario en 2020 habrá celebrado cuatro cumpleaños centenarios: el de Palmira, junto a los de Irene Oberto, Elena Pisani y de Mario Gay en diciembre próximo.

Este lunes 7 el Intendente Municipal Dr.Gustavo Tevez la visitará en su vivienda. 10:30hs

Sobre Palmira

Palmira Regina Pasquale. Es la tercer hija de Catalina Turco y José Alfredo Pasquale.

Nació en Monte Oscuridad el 7 de Setiembre de 1920 y luego se trasladó con toda la familia a Morteros. Fue a la Escuela Primaria Dalmacio Velez Sarsfield hasta 5º grado. Cuenta “Como no se podía seguir estudiando, porque éramos cuatro hermanas, fui a aprender a coser de la Señora Elvira Nazetta. Ella me enseñó a hacer los moldes de papel. Solamente fui asistí a sus clases durante un mes”.

“Mi primer prenda fue un tapadito de piel blanca para la hija de una prima, tenía, en ese tiempo, 13 años. Siempre me gustó mucho coser y fui aprendiendo el oficio”.-

Recordando emocionada “Mi primera máquina de coser me la prestó mi mamá y era una máquina de sastre. Recién cuando me casé, con Eduardo Pavese, un día, que no podía hacer andar la que tenía, él me llevó a la casa Boturi, que era un negocio de ramos generales y me dijo “Anda y elegí una máquina” y elegí una “Nerva” de origen checoslovaco”.-

Algunos de sus primeros clientes fueron la familia Boturi; relata la abuela Palmira que Don Emilio Boturi le dijo un día “Palmira cobre un poco más… está cobrando muy poco”…- Compraba el Burda de donde sacaba algunas ideas pero me gustaba crear detalles y mis propios diseños.

Recordando sonriente “Siempre amé coser; mi clientela se fue agrandando y entonces contrataba a ayudantes como –Raquel Bertona, Norma Lagna, Lidia Romano, mi sobrina Mirta Giustina, Rita Costamagna, entre las que recuerdo”.-

Asimismo sostiene que “coser me dio muchas alegrías y satisfacciones… como por ejemplo cuando me encontré con la Sra. Rui que me dijo “Todavía tengo su tapado”; “Comencé a animarme con vestidos de novia. Mis clientas más recordadas y pido disculpas si me olvido de alguna pero por ahí fueron tantas que se me escapan algunos nombres, fueron la familia Boturi, Familia Melián, Zulema Lacovich, la Sra. Devali (ella y sus hijas), la familia Oberto y Roqué, entre tantas”.-

También tenía clientas en Brinkmann como Salma de Lazarini, Ileana de Giacosa y su mamá, Delia Pratto, Luisa de Arró.

A Salma, Luisa, Delia le confeccionó los vestidos de novia “igual que a mi hija María Elena, a mi nieta Mabel y a varias de mis sobrinas”; “Cosí con mucho gusto el pantalón y saco que usó mi nieto Cristian para su graduación y trajes de madrinas y de fiesta”.-

“Enhebré la Nerva durante 60 años, con amor, con gusto, amaba este oficio y quiero mis cien años me me gustaría volver a coser…”, sonríe.

En sus tantas maneras de coser cuenta que elaboró cortinas y cortinados, tapizados de sillones; camisas, polleras,blusas, tapados”.- “Siempre con la misma máquina, nunca falló y se la regalé a mi nieta Mabel”.-

En el año 2007 se vino a vivir a Brinkmann y ahora lo hace junto a su hija María Elena. Sobre la ciudad dice “Brinkmann me gusta y estoy tranquila aquí; soy abuela, bisabuela y tatarabuela”.-

Finalmente “agradezco a Dios todos estos años vividos…soy muy detallista cuando compro algo ya confeccionado, “veo que no siempre las rayas de las camisas que usan algunos hombres están parejas…”; “Años tan felices que no olvidaré….”

Gracias Abuela Palmira !!!

Fotos acto en Parroquia san Juan Bautista: