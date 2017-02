Policía realizó allanamientos. Detuvieron a una persona por tenencia ilegal de armas

En horas de la tarde de éste lunes, personal policial de ésta Comisaria, junto a la colaboración de los destacamentos pertenecientes a la jurisdicción de Brinkmann, llevaron a cabo tres allanamientos en el marco de lo que establece el Art. 112 inc C del Código de Convivencia Ciudadana “C.C.C.” (Omisión de enviar listas o llevar registros), el primer procedimiento se realizó en calle Enrique Gandolfo Nº 846, donde reside la familia RIVOLTA, lugar que no posee la habilitación correspondiente como tampoco listados ni detalle de su taller mecánico, el segundo procedimiento fue en calle Int. Zampol Nº 837, lugar donde reside familia GUTIÉRREZ; constatándose varias moto-partes y motocicletas, las que fueron debidamente examinadas por peritos numéricos policiales, arrojando también resultado POSITIVO, y el tercer procedimiento, fue realizado en calle Carlos Pellegrini Nº 340, lugar donde reside familia ALLASSIA; obteniendo resultado positivo en cuanto la omisión de llevar listas y registro constatándose la cantidad de (08) autos y (01) motocicleta.

Asimismo en circunstancias del procedimiento se constato la existencia de UNA ESCOPÈTA marca CENTAURO, calibre 12, de la cual el propietario carecía de la documentación, por lo que de inmediato se pone en conocimiento a la Fiscalía de Instrucción de los Tribunales de Morteros a cargo del Dr. Acuña, quien ordena la detención del Sr. ALASIA de 36 años por supuesto autor del delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.