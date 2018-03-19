Presentan obras de remodelación por los 60 años del Jardín Manuel Belgrano

Un ciclo lectivo 2018 para el Jardín Manuel Belgrano que comenzó con todo. La Fundación Social y Cultural San Jorge inaugura remodelaciones edilicias en el 60º Aniversario del Jardín de Infantes.
Este martes 20 de marzo se dejarán inauguradas las obras desde las 9:30hs.
Anteriormente habían comunicado:
FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN JORGE, REMODELACION TOTAL DEL EDIFICIO DEL JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO. SE REFACCIONARON MAS DE 300 METROS CUADRADOS, SE CAMBIARON PISOS, SE CONSTRUYERON SANITARIOS NUEVOS, SE DISEÑARON Y REDECORARON TODAS Y CADA UNA DE LAS AULAS, PARA OFRECERLES A NUESTROS ALUMNOS TODAS LAS COMODIDADES, ADEMAS ESTE AÑO SE INCORPORARAN NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
SE HA AMPLIADO EL HORARIO DE INGRESO DE LOS ALUMNOS (DE MANERA OPCIONAL) PARA QUE LOS PADRES CUENTEN CON LA COMODIDAD DE DEJAR A SUS HIJOS MINUTOS ANTES DE REALIZAR SUS LABORES HABITUALES, PARA ELLO DOCENTES LOS RECIBIRÁN A PARTIR DE LAS 7.45 HS.
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