Profesionales del INCUCAI explicaron la importancia de ser donante de médula ósea

Profesionales del INCUCAI estuvieron nuevamente en Brinkmann y realizaron extracciones de sangre para incorporar donantes al Registro Nacional de Donantes de Médula.

Desde las 15hs en el Banco Solidario de Sangre alrededor de 20 personas aproximadamente se acercaron para la donación correspondiente.

Universal Medios estuvo en contacto con la Dra. Mariela Moreno, de la Fundación Banco de Sangre de Córdoba, con tres personas más, responsables de la actividad.

Moreno explicó la inscripción en el Registro es un acto solidario y voluntario que tiene el propósito de facilitar los trasplantes a pacientes que no poseen donantes compatibles en su grupo familiar. Cuántos más variantes genéticas de donantes inscriptos existen, mayores son las posibilidades de los pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la necesidad de trasplante.

Sostuvo que “nos vamos muy contentos por el trato de la gente de Brinkmann y Morteros, fueron 50 personas que pudieron hacer efectiva la donación de sangre, algunos no cumplían con los requisitos para la extracción, pero en su mayoría fueron mujeres las que donaron sangre…”.-

Recordó que pueden ser donantes de una unidad de sangre:

Todas las personas de 18 a 55 años que gocen de buena salud.

Pesar más de 50 kilos.

No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

“Aquellas personas que no pudieron hoy podrán hacerlo en nuestra próxima visita, volveremos pronto…”

Por último Moreno sostuvo que 3 de cada 4 pacientes no tienen donante compatible en su grupo familiar y necesitan recurrir a un donante no emparentado. Inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH es un acto solidario, voluntario y altruista que les da una oportunidad a los pacientes que no tienen donante compatible en su familia.

Registro de dadores:

Creado en 2003 por la Ley 25.392, funciona en el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y ha permitido incrementar cada año la lista de argentinos que se suman a la Red Mundial de donantes voluntarios.

El Registro Nacional forma parte de la Red Internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa registros de más de 63 países y que actualmente cuenta con más de 32 millones de personas anotadas.

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite.