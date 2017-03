Quedó inaugurado el ciclo lectivo junto con el nuevo nivel primario “Domingo Faustino Sarmiento”

El inicio del Ciclo Lectivo 2017 en Brinkmann, pese al paro nacional, tuvo lugar hoy en Brinkmann con el Acto de apertura del Nivel primario del Instituto Privado “Domingo Faustino Sarmiento”en la Sede de CS. y D.B. Sin dudas un día histórico para la ciudad.

No todos los días se inaugura un nuevo colegio, para Brinkmann hoy es un día muy importante, así lo remarcó la flamante directora Lucila Alias, quien mostró una enorme satisfacción por crear más espacios para la educación “Me siento muy contenta y contenida, por mi familia y amigos, es un gran desafío personal y tengo mucha gente que me apoya, renuncié a 25 años de labor en escuelas publicas para dedicarme a este nuevo proyecto, estoy muy feliz…”. En nota con Universal sostuvo que “siempre me gustó la gestión directiva, pero hoy esto es un gran desafío, poder hacer realidad una nueva escuela, escuela en movimiento y con las nuevas pedagogías que se requieren, contamos con nuevo mobiliario, aulas movibles, como se las llama para reubicar a los niños, la docente no esta sentada detrás de un escritorio, va girando todo el tiempo, tenemos patio de juegos, cada espacio sectorizado para la comodidad del niño, con cuatro docentes que trabajan en la escuela…”.

Este nuevo nivel cuenta con una matricula de 17 niños que ya completaron con toda la documentación necesaria para el ingreso. “Estamos sorprendidos por el gran interés de las familias”, agregó.

El Instituto Educativo de Centro Social cuenta con 25 niños en sala de 3 años, 20 niños en sala de 4 años, 20 niños en sala de 5 años en el denominado Jardín Domingo Faustino Sarmiento, por su parte, el Jardín Maternal “Mi Ciudad” cuenta con 30 niños hasta el momento y más que se sumarán en pocos días.

En breve imágenes.