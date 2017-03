Realizaron “Abrazo Solidario” a SanCor Planta Brinkmann Reviewed by Momizat on Mar 16 . En un acto que se llevó a cabo en el frente de la Planta Brinkmann, a propuesta del Municipio local, se realizó un "Abrazo Simbólico" a SanCor para que no se ci En un acto que se llevó a cabo en el frente de la Planta Brinkmann, a propuesta del Municipio local, se realizó un "Abrazo Simbólico" a SanCor para que no se ci Rating: 0