Relojería Gianinetti celebró su 68º Aniversario

Hoy desde una de las esquina más tradicionales de Brinkmann junto a Walter, Raúl y Fausto Gianinetti, en un nuevo aniversario de una empresa familiar. 68 años de trabajo.

Relojería Gianinetti fundada el 10 de agosto de 1952 y sigue más vigente que nunca.

Fue Walter Gianinetti quien explicó los inicios en este oficio y la enorme alegría de que su familia lo siga acompañando “comencé cuando tenía tan solo 13 años y no pensé que mi hijo siguiera con lo mismo, menos mi nieto, pero ellos así lo quisieron, y acá estamos, 68 años pasaron y nos fuimos adaptando a los cambios que también fueron necesarios”, sostiene.

Mientras que Raúl dijo “las dudas de seguir o no este oficio estuvieron, pero en mi caso estudié y muy duro en San Francisco, me explicaban la teoría y luego era diariamente la práctica, armar y crear todo el tiempo y así fui aprendiendo y mucho; pero no solo eso, mi padre fue el que me contagió estas ganas, venía desde chico y siempre pedía poder hacer o tocar algo, la curiosidad por saber y aprender siempre estuvieron…”.–

El turno del más joven, Fausto, nieto de Walter e hijo de Raúl Gianinetti contó “soy joyero- relojero, es mi especialidad la orfebrería, y los cursados los realicé mediante la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines de la Argentina; la orfebrería es el arte o trabajo artístico con metales preciosos , siempre me llamó la atención crear o armar una pieza, me gusta trabajar con metales cómodos, más maleables; en nuestro caso trabajamos con el oro y la plata; en el caso de las piedras que también trabajo en ellas ya vienen talladas…”.-

Un negocio familiar en Brinkmann, sosteniéndose por largas décadas una de las esquinas con más historia en Brinkmann.

