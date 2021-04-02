Sábado 3 de abril: Vacunan a adultos mayores de 70 y otro grupo mayores de 66

A través de un comunicado de prensa, desde el Centro de Salud Municipal convocan a una nueva jornada de vacunación por covid-19. Se trata de un grupo de mayores adultos de 70 y otro grupo mayores de 66 años.
La actividad tendrá lugar en el Centro de Salud Municipal Dr. Saied Saleg a partir de las 8 horas.
Listado
VACUNACIÓN 03/04/21
8:00 HORAS
|ACOSTA JULIO MIGUEL
|ACTIS OMAR FRANCISCO
|ALMADA JOSEFA DEL CARMEN
|ALONSO NELIDA NORMA
|ARCARI SECUNDINA RAMONA
|ARDUSSO NORMA CATALINA
|ARRO RITA AMABILE
|AVILA ANGEL SILVANO
|BAIGORRIA ANTONIO OMAR
|BALZARINI JUAN CARLOS
|BARALE JORGE JESUS BARTOLO
|BARBERO BEATRIZ ANA CATALINA
|BARBOSA GERONIMA DEL CARMEN
|BODOIRA LIDIA ROSA
|BONIS ELDA EDITA
|BURATTO ALBERTO MATEO
|CABRERA ANITA TERESA
|CABRERA RAUL ALBERTO
|CANDELLERO ELIDE FRANCISCA
|CARIONI RUBEN JOSE RAMON
|CASAS MARIA CARLOTA
|CEBALLOS CATALINA DEL CARMEN
|CINGOLANI ALBERTO NAZARENO
|COMETTO ROSA LUCÍA
|COPPIZ ROSITA LIDIA
|CUBERLI LUCIA MARGARITA
|FERRER JUAN ROBERTO
|FERRERO ANA VELITA LUISA
|FERRERO ONELIA MERCEDES
|FERREYRA DOMINGO EUFEMIO
|FIORA LUCIA AURELIA
|FRENCIA MARIA ISABEL
|FROLA MARIO OSVALDO
|GAGLIANO SUSANA CECILIA
|GAIDO JUAN MANUEL
9:00 HORAS
|GAITAN ROBERTO ORESTE
|GANDOLFO NORBERTO LUIS
|GARCIA LIDIA NATIVIDAD
|GIAVENO IVONE JULIO
|GIAVENO JUAN ALBERTO
|GIORGIS JUAN MIGUEL
|GIORGIS LUCIA ANTONIA
|GIORGIS RAMON ANTONIO
|GORGERINO MARTA ESTER ERMINDA
|ISLENO PEDRO ARMANDO
|LELL NORMA BEATRIZ
|LOPEZ TEURA MARIA
|MAINARDI OMAR PEDRO
|MALANO NOEMI JOSEFA
|MANAVELLA NORMA SUSANA
|MANSILLA MIRTA EVA
|MANZI WALTER EDUARDO
|MARANZANA DOMINGO JUAN
|MARCHIARO ZULEMA ELIDA
|MARETTO RAQUEL MARIA
|MARTIN ROSALBA ANGELITA
|MARTINO OMAR RAUL
|MENSA RENE ADALBERTO
|MORELLO MIGUEL ANGEL
|MORRESI ALBERTO FEDERICO
|MULLER ROSA MERICIA
|MUÑOZ ROSA ESTELLA
|MUSSO LICEO PEDRO
|NEDER MIRTHA GRACIELA
|PALACIO HADA MARIA
|PANERO LUIS JOSE
|PERALTA JUAN ERNESTO
|PEREZ ALICIA TERESA
|PISANI VICTOR HUGO
|POGGI IRMA CATALINA
10:00 HORAS
|POLETTI CLEVEZ GEMMA
|PRADA MARIA DEL PILAR
|PUNTILIO SALVADOR HECTOR
|PUSSETTO RAUL LUIS ANTONIO
|RAMIREZ VICTOR FROILAN
|RASERO ERMINIA
|REA DOMINGA PAULA
|REBOLA VICTOR HUGO
|RICCIARDINO CRISTINA JUANA APOLONIA
|RIEDEL OSCAR RUBÉN
|RIVA ELSA PASCUA
|ROSINA WALTER ERNESTO
|ROSTAGNO LILIANA DEL ROSARIO CATALINA
|SACAVINO NELIDA NOEMI
|SANTUCHO MARIA CLARITA DEL VALLE
|SAULEMOVICH ADRIANA LEONOR
|SENN MIRTHA CRISTINA
|SOLA JUAN OMAR
|TAVANO NOEMI MARIA ANGELA
|TAVANO VICTOR MIGUEL LORENZO
|TEALDI ROBERTO OMAR
|TOMATIS NORBERTO JUAN
|TOMATIS RAUL MAURICIO
|UTRERA RAMON EDUARDO
|VALDEMARIN VICTOR PEDRO
|VARGAS ELSA ELENA
|VARGAS NORMA JOSEFA
|VISCONTI OSVALDO ANTONIO
|YORDANO ESTELA MARI
|ZAFFALON ROBERTO EUGENIO