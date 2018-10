Suoem del Este: “No participamos de la negociación”, dijo Leonardi

El pasado jueves, el Concejo Deliberante trató los aumentos al personal Municipal. Luego de esa reunión, el Sr. Horacio Leonardi del Suoem del Este pidió una reunión al Intendente Dr. Gustavo Tévez, por no estar de acuerdo con lo aprobado.

Con este motivo, UniversalMedios mantuvo una entrevista exclusiva con el Dirigente Gremial quién manifestó lo siguiente: “Debo decir en primer lugar que no fuimos parte de la negociación, no porque no hayamos querido estar, simplemente por otros compromisos en la Federación del Sindicato de Municipales de la Provincia de Córdoba; ese día nos notifican a las 8 de la mañana de la reunión de la Comisión del Salario. Obviamente no pudimos venir por otras funciones en Córdoba y porque era ese mismo día y era imposible llegar.”

“No obstante las condiciones básicas de los salarios ya lo habíamos hablado con el Contador Matías Bustos, y nos enteramos por los trabajadores del arreglo”.

Más adelante expresó que “se había hablado de un aumento del 5% para el mes de octubre, con retroactividad al mes de septiembre; pero no el 5% sobre el sueldo básico del empleado municipal, sino que se pidió sobre el monto de bolsillo, o sea no remunerativo por un tiempo limitado”.

En otro tramo manifestó que “los porcentajes logrados son de un 8% en marzo, otro 8% en julio-Agosto, más un 5% no remunerativo, un 5% remunerativo y un 4% en enero”.

Haciendo referencia al personal actual con que cuenta el Municipio, Leonardi expresó: “Yo siempre lo que les digo a los Intendentes, nosotros no podemos matar la vaca que ordeñamos todos los días; pero tampoco podemos repartir la leche que nos toca con los vecinos”. Entiendo que todo el mundo necesita, pero tengo que decirlo… me parece que tenemos superpoblado el plantel de trabajadores de la Municipalidad y no es esto una cuestión de antipatía política… pero tengo que reconocer que cuando hay un compromiso, el compromiso se debe respetar… si tenemos una comisión de relaciones laborales y una parte no está, y saben cual es la posición, en lugar de hacerlo un lunes, hagamosló un miércoles…”

