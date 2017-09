Terré Camacho: La palabra FAMILIA nos convoca a hablar de amor, esperanza, convivencia…

En el marco de la 1º Convención Internacional de las Familias que se lleva a cabo en el transcurso de este fin de semana, continúan las actividades programadas. El sábado en horas de la mañana, en las instalaciones de Centro Social, tuvo lugar la primera de las charlas propuestas por el Dr. Orlando Terré Camacho, Presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial y la Sra. Araceli Bechara de la Conadis.

Otra vez, una muy buena asistencia se dio cita para escuchar a los disertantes. Paralelamente niños de diferentes edades aprovechaban los distintos rincones del salón y de la pista exterior para realizar diferentes actividades.

Concepto de Familia:

El Dr. Orlando Terré Camacho se refirió al concepto de FAMILIA, en oportunidad de la conferencia de prensa que brindó minutos antes del comienzo de la Convención.

“Asumir la categoría Familia en un contexto de sociedades plurales sigue siendo extraordinariamente el valor que ésta supone y presupone; entender la Familia como un núcleo primario de nuestra sociedad y declara esta Convención a favor del concepto Familia, lleva implícito saberes y prácticas. La intención de una sociedad es convertirse en plural, en la medida que integramos a la Familia, directa y dándole el rol protagónico dentro de las sociedades, presupone también la responsabilidad y el hecho particular que otorga la Familia: esta estructura del núcleo primario de la sociedad.”

“Nos convoca hablar de amor, de esperanza, de convivencia… y cuando insertamos el concepto de familia y discapacidad nos lleva a pensar también como devolverles y apoyar este encuadre complejo como es acompañar desde su seno, a las personas que muchas veces han quedado excluídas desde la sociedad.”

“Cuando nos llega al hogar una persona no parecida a lo que hemos soñado, nosotros y los otros, entonces es compleja la situación. Las Familias de las personas con discapacidad muchas veces viven en la angustia y no es por lo que no han podido hacer, sino en que lugar ocupa su hijo dentro de esa sociedad que excluye, que no acepta la diversidad y que muchas veces queda simplemente en el discurso.”