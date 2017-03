Testimonio de Laura Bruera, tres veces trasplantada. Día Mundial del Riñón

El primer trasplante de riñón cumple 60 años: lo realizó Joseph E. Murray en 1957. Desde entonces, y particularmente en los últimos 15 años, la demanda se incrementó: en 2002 se practicaron 379 trasplantes de riñones, en 2007, 701; y el año pasado 1128. En lo que va del 2017, en tanto, ya se hicieron 163.

Hoy en el Día Mundial del Riñón, un órgano silencioso que no avisa, no anuncia y que cuando hay síntomas, ya se necesita diálisis o un trasplante, contó su historia de vida María Laura Bruera, más conocida como “lali”, que tuvo tres trasplantes de riñón, rechazando dos y en la actualidad vive con la donación del riñón de su hermana gemela, María Ines Bruera. Un testimonio superador.

Laura vive en Brinkmann, tiene 35 años, sus hermanas Inés y Angélica, una vive en la ciudad de Rafaela y la otra en Arroyito, su mamá Mirta Cravero, a su papá lo perdió hace un par de años, un gran apasionado de los caballos.

“Lali” es preceptora en un colegio de Brinkmann, el CENMA 128 “Padre Jorge Isaac” de nuestra ciudad y es Técnica en Seguridad Industrial, esta casada con Maximiliano Galotto, y hoy en una fecha tan importante, hablar de salud, de qué significa una enfermedad renal, nos pareció oportuno compartirla.

Nos cuenta” desde los cinco años empecé a tener problemas renales, concurrimos con mi familia a especialistas inmediatamente para comenzar con diversos tratamientos hasta que cumplí los 10 años, desde esa edad debía recibir un trasplante, es así que el primero que recibí es el de mi mamá, de Mirta, una gran mujer que siempre estuvo a mi lado de manera incondicional, viajando conmigo y pasando largos días y noches conmigo, pero lamentablemente lo rechacé, después de un tiempo, el segundo trasplante cadavérico, que también rechacé en 48hs, luego de estos dos intentos, continué con diálisis primero y luego hemodiálisis…” explicó los procesos. “Pero llegó el día, después de cumplir la mayoría de edad, que mi hermana gemela Inés, se hizo las pruebas correspondientes y recibí su riñón, que es el que actualmente tengo, agradecida a la vida por su donación, pero quiero hacer y dedicar unos minutos también para que la gente sepa que mi hermana mayor, Angélica, es adoptada, y ella fue la primera en hacerse los estudios de rigor para poder ser donante también, un gesto que llevo guardado hasta hoy, mi familia fue el pilar más importante, junto con mis amigas, era muy pequeña, faltaba a la escuela primaria, a la secundaria, no podía salir, me pinchaban los brazos, estaba cuatro horas en hemodiálisis, salía mareada, no podía hacer una vida normal, hasta la donanción del órgano de mi hermana gemela…” agregó.

Siguió “tengo recaídas de mi último riñón pero es controlable, mis médicos, de Córdoba, me cuidan todo el tiempo, viajo una vez al mes por los controles y ante alguna situación directamente me quedo en observación, hago vida normal, deporte, me cuido en las comidas, salgo, viajo, pero por sobre todo soy responsable con la medicación, debemos tomar medicamentos de por vida, ser cuidadosos con los horarios y respetar las órdenes de los médicos, pido a quienes padeces enfermedades renales, hagan caso a los profesionales…”.

El ser mamá, un gran deseo “soy trasplantada muchas veces, soy una persona rara, según mi médico, sé las dificultades de ser mamá, pero no bajo los brazos, estamos con Maxi, mi marido, anotados en el Registro de Adopción, hace largo tiempo, pero con la fe de poder algún día ser padres, es un proceso largo, burocrático, pero el aor que tenemos para dar es más fuerte, sé que lo voy a cumplir, me hago controles a diario con los médicos para ir viendo mis posibilidades…soy una mujer feliz, agradezco a Dios que esta enfermedad se haya dado así, sin trasplante podemos vivir, con las diálisis de por vida, en estos años conocí muchos enfermos, en igualdad de condiciones que yo, tengo muchos amigos así, algunos se quedaron en el camino, hoy estamos acá para pedirles que se cuiden, que hagan caso, que vivan la vida queriéndose a ustedes mismos, yo tengo un pilar fundamental, mi marido, mi familia y mis amigas”, concluyó Bruera.

Día Mundial del Riñón – Historia El Día Mundial del Riñón conmemora todas las temáticas y el trabajo realizado en pro de los tratamientos contra las enfermedades renales. El objetivo de este día es crear conciencia sobre el impacto de las enfermedades renales en la humanidad. Además, busca presentar estrategias y estilos de vida que permitan evitar dichas enfermedades. El día fue establecido por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) en el año de 2006. Este día es de carácter internacional, actualmente se conmemora en más de 150 países. Se celebra el segundo jueves del mes de marzo de cada año.