Tévez dio su explicación por entrega de vivienda a Secretaria de Educación

A raíz de una noticia publicada por el Periódico Regionalísimo cuyo Director es Miguel Peiretti, donde hace referencia a que el Ejecutivo de Brinkmann celebró la entrega de un quincho” a la Secretaria de Educación Municipal Natalia Bosio, a través de Habitar, el Dr. Gustavo Tévez Intendente de Brinkmann dio su opinión al respecto.

Lo hizo en una entrevista exclusiva a UniversalMedios en la Sala de Actos, al finalizar una conferencia de prensa.

Ante la consulta Tévez expresaba lo siguiente:

“No se lo que dice el artículo periodístico, salvo lo que me cuentan ustedes. No consumo este medio gráfico porque simplemente considero que siempre está atacando esta gestión Municipal, a mi persona, funcionarios, no se los motivos, lo sabrá el Director de este medio, pero esa es la realidad.”

“Este manoseo genera dudas en los que son adherentes del Plan Habitar.”

“El Plan Habitar es un sistema de ahorro previo en el cual participan familiaas que no tienen viviendas y también familias que tienen su vivienda como inversionistas. De las 21 sorteadas hasta el momento, 16 fueron para familias que no tienen su vivienda.”

“En tanto 5 fueron para inversionistas que tienen vivienda propia. Entre ellos salió sorteado Roberto Barale que es el esposo de la Secretaria de Educación Natalia Bosio.”

“El aceptó la vivienda y no tenía terreno, en este caso el Municipio puede ofrecerle un terreno para que lo haga o puede hacerlo en un terreno que ya tenga, aún cuando haya una construcción.”

“En este caso rechazó el terreno del Municipio, puso el terreno en el cual tiene su casa e hizo la vivienda de Habitar en el patio.”

Ese es el llamado “quincho” por el medio periodístico; no se le hizo el “quincho” por ser una funcionaria, sino que es una casa de Habitar sorteada y y era un compromiso que tenía que cumplir el Municipio y que está dentro de las reglas de funcionamiento del Sistema Habitar.