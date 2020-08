Tevez: “En pocos días los comerciantes podrán atender los sábados por la tarde”

El aislamiento obligatorio comenzó a regir desde el viernes 20 de marzo y, tras la nueva extensión, estará vigente hasta el 30 de agosto. Pasando en este tiempo por diversas fases según cada región de nuestro país. Las medidas sanitarias se siguen evaluando día a día según el desarrollo de los acontecimientos y ya pasamos los 160 días.

Hoy en contacto con TDN, Canal 10, el Intendente Municipal Dr. Gustavo Tevez se refirió a la situación sanitaria del Departamento San Justo “los casos se están dando tal como los profesionales de la salud lo indicaron; el virus está y puede llegar, no estamos ajeno a eso, pero debemos seguir cuidándonos tal como se nos pide; hemos evitado muchas muertes con la cuarentena; pero las medidas para cuidarse siguen, la situación de San Francisco y otras localidades con más casos positivos hace que Brinkmann pide test o hisopado a quienes lleguen desde esos lugares, extremamos los controles para cuidarnos; a nuestra ciudad entran por día provenientes de San Francisco 1200 personas; por eso les pido que no viajen si no es necesario, mantenerse en la localidad y respetar las medidas de siempre, distanciamiento, barbijo y el lavado de manos…”, sostuvo.-

Asimismo destacó “pudimos avanzar en ampliar horarios comerciales ante los pedidos y se suman nuevas flexibilizaciones; desde el miércoles quedaron habilitados en nuestra ciudad los hoteles y hospedajes exclusivamente para trabajadores esenciales de la provincia en tránsito por la localidad, respondiendo y respetando los protocolos correspondientes, nos reunimos con quienes trabajan en el rubro e informamos cómo deben trabajar”.

En ese orden adelantó que en los próximos días mantendrán una reunión con autoridades y el comité de crisis para habilitar a los comercios de la ciudad, desde septiembre, puedan abrir sus puertas las tardes de sábado. “En pocos días los sábados estarán habilitados para que los comerciantes puedan extenderse y trabajar”.-

En cuanto a las reuniones sociales “entiendo perfectamente que en estos tiempos necesitamos de los afectos, de nuestra familia, pero por ahora no podemos realizarlo, esperamos las directivas del COE Central; de todas formas con los intendentes de la región hemos realizado un pedido para que en toda la Provincia vuelvan las reuniones familiares; eso se estableció en la última reunión de la Mesa Provincia-Municipio de ayer; la gente necesita de los afectos, grandes como chicos”.- “Por ahora están prohibidas y recuerden que hubo muchos brotes en la provincia por esos encuentros, debemos aguardar”, finalizó.-

