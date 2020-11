Tevez: “Queremos que todos desde casa se sumen a la edición virtual del 17º Festival Nacional del Humor y la Canción”

Este domingo 22 de noviembre, 17º Festival Nacional del Humor y la Canción de Brinkmann, en una edición especial, mediante la transmisión de medios locales y redes sociales.

Dado el contexto por la pandemia del coronavirus, se llevará a cabo un programa especial por las redes y canales locales.

Hoy en TDN, Canal 10, el intendente municipal de Brinkmann Dr.Gustavo Tevez dijo “debido a la situación sanitaria decidimos realizar de manera virtual el 17º Festival del Humor y la Canción, agradeciendo la predisposición de los medios locales para difundir y hacer visible el programa; pero también por el armado previo de lo que implica un programa de televisión”.

Agragando “estamos trabajando tratando de evitar movimiento alguno, más allá del personal que se necesita se trabaja de manera cautelosa; este especial será un programa con recuerdos de ediciones anteriores del festival, entonces podremos revivir archivos de los 16 años anteriores, con historias, testimonios y música”.-

El festival se transmitirá en su edición especial el 22 de noviembre por las redes sociales del municipio y el canal local. Seguilo por Canal 10 Brinkmann y Coonet, redes sociales y radios locales.

Rifa de la ciudad

En este marco, como hace tres años, se llevará a cabo el Sorteo final de la Rifa de la Ciudad. Sebastián García; Secretario de Deporte, adelantó que “esperamos la llegada de ese día para poder entregar a todos los ganadores su premio, para todos aquellos que a pesar de un año difícil confiaron en la rifa local; estamos contento por eso y por los clubes locales que tanto lo necesitan, es una ayuda que suma en obras, mantenimiento, pagos en general y la gente apostó un año más”, dice García.

Agregando “son 1.681 los números vendidos este año y todos abonados para poder ingresar al gran evento final donde repartiremos $1.400.000 pesos en doce premios”.-

Los premios serán sorteados en cada bloque del programa especial del domingo 22 de nociembre y contará con la fiscalización de escribanos locales. “No llegarán desde Lotería de Córdoba debido al contexto actual”, aclaró el secretario.

Premios:

12º $20.000

11º $20.000

10º $30.000

9º $30.000

8º $50.000

7º $60.000

6º $80.000

5º $90.000

4º $120.000

3º $160.000

2º $250.000

1º $500.000

Casos de Covid-19 en la ciudad

En cuanto a la situación sanitaria de Brinkmann, “tenemos más de 100 casos activos pero de cada uno de ellos conocemos el nexo epidemiológico, seguimos insistiendo en la responsabilidad de cada uno de nosotros y mantener el distanciamiento, el uso obligatorio del barbijo y el lavado de manos; no nos relajemos y cuidemos a nuestras familias; debemos aprender a convivir con esto”.-

En cuanto al Camping Municipal y las bochas; “la próxima semana volvemos a reunirnos con el COE y veremos que determinaciones tomamos, mientras tanto el camping no está habilitado para juntadas y las bochas tampoco, mientras desde los organizaremos de este deporte no tomen las medidas preventivas y las que correspondan no serán permitidas”, sentenció.-

En breve audios.-

Relacionada: