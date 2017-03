Tevez sobre SanCor: se reunió con Sammartino y convocó al “Abrazo Simbólico”

El intendente Gustavo Tevez está en Buenos Aires, ayer se reunió con el SubSecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, el tema SanCor Brinkmann preocupa a toda una comunidad, plantearon las necesidades locales y lo que sucedería con el cierre de la planta.

Tevez dijo “SanCor nació en Brinkmann y fue creciendo la ciudad conjuntamente con el crecimiento de esta planta, no es la solución cerrar las puertas, no podemos permitir que eso suceda, si hubo malas de decisiones de años largos, deben responsabilizarse quienes tomaron esas decisiones, pero acá los que tienen que pagar los platos rotos son los empleados y productores, que se hagan cargos los verdaderos responsables”. Agregó que “Sammartino nos atendió muy bien, volvió hablar sobre la reunión pasada con directivos de SanCor, se sigue pensando en la reestructuración de la cooperativa, pero eso significa también despidos, no hay nada definido aun, por eso seguimos convocando para este jueves en Brinkmann al Abrazo Simbólico a la Planta local desde las 18hs.”, finalizó.

Nota Municipio:

Ante el contexto de incertidumbre por la que atraviesa el presente de la Cooperativa SanCor, y en particular de la planta industrial Brinkmann; Desde el Gobierno de la Ciudad entendemos que la actual situación amerita que se tomen medidas que incluyan a toda la comunidad, demostrando el interés y la preocupación de ésta por el presente y el futuro de la que fuera la segunda planta industrial en la historia de SanCor.

Dando continuidad a las distintas acciones llevadas adelante, sosteniendo una postura de defensa de los puestos de trabajo y de permanencia de una fuente laboral de suma importancia para nuestra ciudad, es necesario avanzar con otras medidas.

Por ello, el próximo jueves 16 de marzo desde las 18 hs, se realizará un “Abrazo Simbólico” a la planta industrial Brinkmann con el lema “SanCor es patrimonio de Brinkmann y queremos que no se cierre”.

La convocatoria incluye a los representantes de las instituciones locales, a los trabajadores, ex trabajadores, y en general a todos los actores sociales y vecinos de la ciudad.

Todo un pueblo está preocupado por la situación de SanCor, y toda una ciudad defenderá la permanencia de su planta industrial.

El Gremio ATILRA convoca de la misma manera. Estará acompañando, aun no confirmado, el Secretario General Héctor Ponce.