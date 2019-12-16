Todos los ternados para “Fiesta del Deporte” en Brinkmann

Un año más el Concejo Deliberante y el Circulo de Periodistas Deportivos de la ciudad realizan la tradicional “Fiesta del Deporte” buscando a los nuevos deportista y embajador correspondientes a la edición 2019.
La fiesta será el próximo miércoles 18 de diciembre desde las 20 horas en Plaza San Martín con entrada libre y gratuita (en caso de mal tiempo será en el Salón de Fiestas de Club Centro Social y Deportivo Brinkmann).
La presidente del Concejo Deliberante Prof. Mariela Quinteros destacó que se premiará la trayectoria, revelación, dedicación, esfuerzo, compromiso y logros alcanzados.
“Como todos los años queremos homenajear a todos los deportistas de la ciudad quienes durante todo el 2019 se esforzaron, entrenaron y merecen este reconocimiento por parte de todos los brinkmanenses”, agregó la funcionaria.
DEPORTISTAS TERNADOS 2019
TENIS
LAUTARO GUTIÉRREZ
NICOLÁS TAMAGNONE
ANDRÉS MARANZANA
DAVID JUÁREZ
DELFINA DAVICO
OLIVIA FAZIO
ÁLVARO JUÁREZ
KARATE
BRENDA CZECH
ADRIÁN ALANIS
MATEO MILANESIO
BOCHAS
NÉSTOR PERALTA
LORENZO NIEVA
CHAMID TOSOLINI
JAVIER ARMANDO
TAEK WON DO
LEONELA BÁEZ
OMAR BÁEZ
BENICIO FERRERO
RUGBY
MARCOS MORINI
GABRIEL MARCHISONE
LUIS UTRERA
HOCKEY
CONSUELO PISANI
LUCÍA DANIELE
FÁTIMA UTRERA
COLOMBA BRIZZIO
AGUSTINA GIOINO
INÉS GORGERINO
MARTINA PAGANI
MAGALÍ BARBONAGLIA
MARIANA BARBONAGLIA
TIRO DEPORTIVO
GABRIEL PULIDORI
FABIÁN SOLA
LEONARDO BURATTO
HORACIO VIOTTO
MARIO NADÍN
CARLOS ROMERO
PATÍN
SAIRA ALLENDE
BERENA PROSELLI
EMA MARANZANA
JULIÁN LEDESMA
KIARA HERRERA
VALENTINA SCHMITD
YANET MONTARSINO
EMILIA GRANT
VIOLETA MORENO
VICTORIA BONO
MORENA AGUIRRE
ORIANA GUTIÉRREZ
ABIGAÍL ASSIS
ALDANA ACTIS
JULIETA ASTRADA
PAMELA MOYA
VICTORIA BENAVIDEZ
JULIETA GALVÁN
VILMA ALLENDE
JÉSICA ROCA
IRUPÉ LÓPEZ
MARTINA PEGGINI
ALUMINÉ MORRA
SELENE DARDATTI
ADA LUZ FARÍAS
MORENA BELTRAMINO
PADDLE
GUSTAVO GABOTTO
ANDRÉS FONTANINI
AXEL VIANO
NATACIÓN
SAMIRA MARTÍN
JOSEFINA CASALIS
ALMA BARBERO
CONSTANZA CORTESINI
MALENA PEROSINO
JULIETA PEROSINO
YAZMÍN UTRERA
PRISCILA PERREN
NATALIA ESPIL
PAULINA FERRERO
VICTORIA FERRERO
ARASY PERFUMO
GAEL PERFUMO
ÁNGEL TOSORATTO
MATEO QUEVEDO
MARTÍN BORRÉ
JERÓNIMO ARDUSSO
VALENTÍN BONO
JUAN CRUZ MONTIEL
AARÓN CÓRDOBA
MÁXIMO ÁVILA
FRANCISCO CASALIS
GUIDO POSSETTO
VALENTÍN FERRERO
GIMNASIA ARTÍSTICA
ANA BORGOGNO
ANA CLARA SOLA
OLIVIA ACEVEDO
JORGELINA NARETTO
CLARA BELTRAMO
SOFÍA MASCARÓ
EMA TEVEZ
MELANI CARBAJAL
PRISCILA PERREN
YAZMÍN UTRERA
MATEO ROMERO
JOSEFINA CASALIS
GUADALUPE MARTÍNEZ
ANGELINA BALZARINI
JOSEFINA GRANT
CATALINA GIOINO
DELFINA SOLA
ESPERANZA ECHAVARRÍA
BOXEO
FACUNDO GODOY
EMANUEL GODOY
ATLETISMO
JAVIER GAIDO
MARCOS RUMACHELA
MARIO SCOLASTRICHI
HÉCTOR SUÁREZ
AGRUPACIONES GAUCHAS
RENATA FERREYRA
MARIANELA DEMARCO
ORIANA DEMARCO
THIAGO IBAÑEZ
EMILSE ALBORNÓZ
VALENTINA POSSETTO
EMANUEL TONDA
GONZALO PRADO
BÁRBARA ALBORNÓZ
MARCIO POSSETTO
MILAGROS RAMALLO
HORACIO UTRERA
ROMANELA UTRERA
BELÉN LEGUIZAMÓN
HÉCTOR UTRERA
RAÚL UTRERA
JUAN DOMINGO VEGA
DEPORTE MOTOR
TOMÁS BREZZO
BRUNO MONTICONE
GUIDO FERRERO
MARTÍN FERRERO
FRANCO NAZZI
MATÍAS BELTRAMINO
MICHAEL FERRERO
LEONARDO PAGANI
GABRIEL STRUMIA
VOLEY
VICTORIA VIANO
CONSTANZA VIVAS
JULIA ACUÑA
SANTINO FERRERO
GAEL PERFUMO
JUAN IGNACIO FUNES
CAMILA FERRERO
WANDA CÈSPEDES
SOFÌA FERRERO
CAROLINA SENTIS
MILAGROS DEPETRIZ
VALENTINA TEJEDA
LUISINA FERRERO
MARIA GISELLE VISINTINI
ANDREA ROSSO
YANET ROSMARI
MARIANA NADÌN
MARIELA POSSETTO
BÁSQUET FEMENINO
ISABELA GORGERINO
ALMA BARBERO
GUADALUPE PAVÒN
VIOLETA GIORDANO
INGRID QUIROGA
AYLÈN VIZA CHOQUE
MILAGROS GRANT
AGOSTINA VÀZQUEZ
NAIARA TRUCCO
YANINA COSTAMAGNA
MILAGROS QUIROGA
ANABEL FERRERO
BÁSQUET MASCULINO
FRANCISCO CASALIS
JERÓNIMO SCHAPER
ARMANDO ECHAVARRÍA
NICOLÁS ANTONUTTI
MARCELO SIMEONE
CARLOS GÓNGORA
JUAN JOSÉ BORRÉ
JUAN IGNACIO FERREYRA
SANTINO CULASSO
JUAN CRUZ GAITÁN
SANTIAGO GAITÁN
SIMÓN CESANA
MARCOS VAZQUEZ
GUIDO BARRERA
BRIAN MASSINI
ROMÁN PALACIO
FEDERICO PRATTO
BAUTISTA RACCA
MAXIMILIANO FERRARESSE
MANUEL DANIELE
MATÍAS GUDIÑO
OSCAR CABRERA
ALEXIS CHIALVO
AGUSTÍN GIACOSA
FÚTBOL
MARTÍN DAVICO
ELÍAS BARRIOS
LIONEL TEVEZ
JUAN ZARAGOZA
RAFAEL YOVANOVIICH
JERÓNIMO PERALTA
JEREMÍAS GONTERO
ELIESER RAMALLO
GASTÓN RACCA
FABRIZIO POSSETTO
MATEO ÁVILA
GASPAR PISANI
ELÍAS DUCLER
AARÓN CÓRDOBA
FRANCISCO IBAÑEZ
MICKEAS LAPALMA
MANUEL ACTIS
SANTIAGO UTRERA
BLAS TEVEZ
MATHIAS NELLEN
FÚTBOL SENIORS – SUPER SENIORS
UNIL GONZALEZ
DIEGO BALVINOTTI
JOSÉ LUIS SINGER
JOSÉ LUIS BRUNO
MARIO ATÍA
MONTAIN BIKE
LARA GRIMALDI
SANTINO GAIDO
LUCA VARELA
BENJAMÍN BAULIA
ADRIANA DAVICO
PAOLA BOGLIONE
NADIA GODINO
JUAN PONCE
RENNÉ BAULIA
CARLOS VACA
FEDERICO CORRADI
PABLO MALDONADO