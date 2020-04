Tosolini: “Hemos asistido a más de 300 familias con alimentos en esta cuarentena”

Desde la Secretaría de Desarrollo Social Hugo Tosolini habló de la Campaña Solidaria de Alimentos para familias de Brinkmann.

En tiempos dificiles la solidaridad se hace presente en Brinkmann. Según promociona un grupo de la ciudad “Queridos vecinos de Brinkmann en esta Cuarentena hay familias que necesitan de nuestra ayuda, por eso realizamos una Campaña Solidaria de Alimentos.

En distintos supermercados, y comercios de alimentos de Brinkmann habrá carritos para que puedan realizar una donación, allí la gente puede dejar su donación de mercadería. Luego el Municipio será en el encargado de repartir los alimentos entre las familias que lo necesiten.

Además se puede colaborar donando prendas de vestir, abrigos, calzados.

Para retirar donaciones comunicarse a los teléfonos: 03562 – 15412354 (Julián); 15437850 (Natalia); 15409642 (Germán) y 15442027 (Emanuel).

Explicó que estos módulos de alimentos serán destinados a las familias que necesiten asistencia. No para aquellos que cobran AUH, que ya vienen recibiendo ayuda con la Tarjeta Alimentar, Tarjeta Social y cobraron la ayuda IFE, bono de $10.000 pesos. “Debemos ser solidarios entre todos, hay familias que no reciben estas ayudas y no se animan a pedirnos, pero pedimos que se acerquen, estamos para ayudarlos; venimos recibiendo ayuda de varias entidades y clubes, Brinkmann ayuda siempre”.

Nota en vivo con Hugo Tosolini