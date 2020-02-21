Turismo Mutual Centro: Sortearon 100 estadías a La Rioja

Se realizó el primer sorteo de las 200 estadías prevista a La Rioja, que obsequia el departamento de Turismo de Mutual Centro para los socios de la Mutual, el club Centro Social, los padres de los alumnos del Instituto Educativo Centro Social y los adherentes al plan de viviendas de Fundación Construirnos.
El próximo jueves 27 se sortearán 100 nuevos socios.
GANADORES:
|1
|LAY, MARÍA LUISA
|MUTUAL
|2
|FRONTERA, JORGE CEFERINO
|MUTUAL
|3
|MATTIOLI, ROSA ANTONIA
|MUTUAL
|4
|AGHEMO, IDELMA DOMINGA
|MUTUAL
|5
|ORTIZ, GLADYS ADELMA
|MUTUAL
|6
|JAPPERT, STEFANÍA ELIZABETH
|MUTUAL
|7
|ALIAS, LUCILA MARÍA
|MUTUAL
|8
|CORVALÁN, MARÍA MAGDALENA
|MUTUAL
|9
|TESSIO, GUSTAVO DELICIO
|MUTUAL
|10
|DANIELE, JUAN ALBERTO
|MUTUAL
|11
|PRATTO, DELIA MARÍA
|MUTUAL
|12
|VANETTI, ELSA TERESA
|MUTUAL
|13
|UTRERA, MIGUEL ANIBAL
|MUTUAL
|14
|NAVARRO, MIGUEL ANGEL
|MUTUAL
|15
|JUNCOS, HÉCTOR RAÚL
|MUTUAL
|16
|PERRACINO, NÉSTOR FABIÁN
|MUTUAL
|17
|TEVEZ, JOSÉ LUIS
|MUTUAL
|18
|ACOSTA, MAURO SILVANO
|MUTUAL
|19
|SCALERANDI, DELVINA
|MUTUAL
|20
|BORGOGNO, GERARDO RENÉ
|MUTUAL
|21
|RISTA, VÍCTOR LUIS
|MUTUAL
|22
|MARTINAT, MARTHA CRISTINA
|MUTUAL
|23
|POGGI, MABEL JUANA
|MUTUAL
|24
|SOLA, NÉSTOR AMALIO
|MUTUAL
|25
|FERRERO, ONELIA MARÍA
|MUTUAL
|26
|GALVÁN, RICARDO ALBERTO
|MUTUAL
|27
|FINO, SEBASTIÁN
|MUTUAL
|28
|NAZZI, ROBERTO CARLOS
|MUTUAL
|29
|GELSO, MARIELA CAROLA
|MUTUAL
|30
|FESSIA, MARISA MARGARITA
|MUTUAL
|31
|FORNERIS, EZIO JOSÉ
|MUTUAL
|32
|MARTINA, ESTEFANÍA SOLEDAD
|MUTUAL
|33
|DANIELE, HORACIO JOSÉ
|MUTUAL
|34
|GALOPPO, HORACIO RAMÓN
|MUTUAL
|35
|ALESSO, DANIELA SUSANA
|MUTUAL
|36
|ALBERTINAZZI, JOSÉ LUIS
|MUTUAL
|37
|STRUMIA, JUAN CARLOS
|MUTUAL
|38
|VALDEMARÍN, VÍCTOR PEDRO
|MUTUAL
|39
|PONS, RENÉ FÉLIX
|MUTUAL
|40
|MIRANDA, HORACIO JORGE
|MUTUAL
|41
|GAIDO, MARISABEL ELSA
|MUTUAL
|42
|TONÚS, JUAN ROQUE
|MUTUAL
|43
|ARNODO, JOSÉ AUGUSTO
|MUTUAL
|44
|MARENCHINO, NORMA BEATRIZ
|MUTUAL
|45
|QUAGLINO, MARISA ALEJANDRA
|MUTUAL
|46
|AMBROGGIO, RITA SUSANA
|MUTUAL
|47
|GARIONE, FIORELA MARÍA
|MUTUAL
|48
|BERNS, HUGO ERNESTO
|MUTUAL
|49
|PRATTO, CARLOS AGUSTÍN
|MUTUAL
|50
|TIBALDO, ESTELA MARY
|MUTUAL
|51
|ARCARI, ANIBAL ALBERTO
|MUTUAL
|52
|GALANZINO, NESTOR LUIS
|MUTUAL
|53
|BERTONE, NESTOR
|MUTUAL
|54
|MANUEL, CLAUDIO GUILLERMO
|MUTUAL
|55
|MARANZANA, DOMINGO JUAN
|MUTUAL
|56
|POSSETTO, JORGE OMAR
|MUTUAL
|57
|ALOCHIS, MIGUEL EDGARDO
|MUTUAL
|58
|BRUNA, EDUARDO NICOLÁS
|MUTUAL
|59
|GIAVENO, GABRIEL JOSÉ
|MUTUAL
|60
|ENRICO, ANSELMO EGISTO
|MUTUAL
|61
|DE PAÚL, CARLOS AGUSTÍN
|MUTUAL
|62
|BIANCHI, CARLOS ALCIDES
|MUTUAL
|63
|GAGLIARDI, RAÚL BERNARDO
|MUTUAL
|64
|DÍAZ, FEDERICO
|MUTUAL
|65
|BELTRAMO, EMILIA MARÍA
|MUTUAL
|66
|ALLENDE, JOSÉ LUIS
|MUTUAL
|67
|MISGLIK, JUAN CARLOS
|MUTUAL
|68
|BIANCIOTTI, GERARDO JOSÉ
|MUTUAL
|69
|GIANINETTI, RAÚL ANTONIO
|MUTUAL
|70
|ALISIO, GERMÁN ALEJANDRO
|MUTUAL
|71
|TAVANO, DIEGO DANIEL
|CONSTRUIRNOS
|72
|TESSIO, JUAN RAMÓN
|CONSTRUIRNOS
|73
|BIANCHI, PEDRO ALBERTO
|CONSTRUIRNOS
|74
|SOBRERO, LAURA SUSANA
|CONSTRUIRNOS
|75
|TOSOLINI, ALICIA SUSANA
|CONSTRUIRNOS
|76
|MARQUELO, SERGIO ADRIÁN
|CONSTRUIRNOS
|77
|SOLA, JUAN OMAR
|CONSTRUIRNOS
|78
|FERRERO, DAMIÁN
|CONSTRUIRNOS
|79
|GATTO, RAQUEL GRACIELA
|CONSTRUIRNOS
|80
|SCALVASIO, SERGIO OLMEDO
|CONSTRUIRNOS
|81
|PAGANI, DANIELA
|PADRES I.E.C.S.
|82
|VARGAS, FABIÁN
|PADRES I.E.C.S.
|83
|IRALDE, CARLOS
|PADRES I.E.C.S.
|84
|YUNES, EMMY
|PADRES I.E.C.S.
|85
|GIORGIS, CLAUDIA
|PADRES I.E.C.S.
|86
|CASTELLANOS, HERNÁN
|PADRES I.E.C.S.
|87
|GALANZINO, CLAUDIA
|PADRES I.E.C.S.
|88
|MOLINERO, ROBERTO
|PADRES I.E.C.S.
|89
|BURGENER, JUAN CARLOS
|PADRES I.E.C.S.
|90
|PLEM, ANDREA
|PADRES I.E.C.S.
|91
|PIVETTA, MARCELO ADRIÁN
|CLUB
|92
|HEIT, ANDREA SOLEDAD
|CLUB
|93
|ALESSO, ROBERTO FLORES
|CLUB
|94
|FROLA, HUGO HÉCTOR
|CLUB
|95
|MULASANO, DANTE EDUARDO
|CLUB
|96
|AMBROGGIO, RAQUEL MARÍA
|CLUB
|97
|COPPIZ, CÉSAR DAVID
|CLUB
|98
|ROSINA, GUSTAVO CARLOS
|CLUB
|99
|MARENCHINO, JORGE
|CLUB
|100
|CESANA, JUAN CARLOS
|CLUB