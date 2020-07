Unidad Empleo: Curso de Introducción al Trabajo con incentivo económico mensual para jóvenes

Importantes informaciones de la Oficina de Empleo de Brinkmann. Lo comunicaron en conferencia de prensa Hugo Tosolini, Desarrollo Social junto a Soledad Abalos y Corina Grant.

Un curso de Introducción al Trabajo (CIT) una herramienta para mejorar las oportunidades de empleo. Atención jóvenes desocupados de 18 a 24 años que no han finalizado los estudios primarios o secundarios y adeuden materias pueden sumarse. Los jóvenes que realicen el curso recibirán un aporte económico de $3000 pesos por mes.

“Es un curso limitado, 30 cupos destinados y quedan pocos, les pedimos a los jóvenes que se sumen ya que es importante capacitarse, prepararse y además contar con este incentivo económico…”, sostuvo Abalos.

Atención de lunes a viernes de 8 a 12 hs. uebrinkmann@trabajo.gob.ar, TE: 400784.

Sobre el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Ser parte del mismo les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Todos aquellos y aquellas que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mayor de 18 años.

Trabajar en el sector de la economía popular.

Incompatibilidades:

Ser titular de más de 2 (dos) inmuebles.

Ser titular de más de 3 (tres) automóviles. No se contemplan motos.

En ambos casos -inmuebles y automóviles- 1 (uno) de dichos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.

Si además de trabajar en el sector de la economía popular, poseés un trabajo en relación de dependencia, el salario que recibís por este trabajo no puede superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si estás inscripto o inscripta en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social.

Información en https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep