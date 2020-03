Vecinos y protectora plantean al Intendente su preocupación en salud pública, sanidad animal y control de perros

Vecinos de la ciudad de Brinkmann plantean al Dr.Gustavo Tevez, Intendente Municipal, su preocupación por la salud pública, la sanidad animal y el control de población de perros y gatos.

En contacto con Universal Medios, desde “Amigo Fiel” Sandra Stradella y Graciela Possetto contaron a la comunidad el petitorio enviado al municipio local en el día de ayer jueves 12.

Las integrantes de la protectora explicaron que “desde Amigo Fiel junto con un grupo de vecinos queremos expresar al Sr. Intendente nuestra preocupación por la posibilidad de la firma de un convenio de colaboración para realizar castraciones y vacunación a perros y gatos con veterinarios locales”.

Stradella dijo que “en Brinkmann hace más un año y medio que no se castran animales por parte del Municipio Local, trabajamos durante cinco años castrando a perros callejeros y con dueños logrando un muy buen trabajo; el Municipio en ese tiempo pagaba 30 castraciones por mes y esto ayudaba a sostener y controlar la población animal, pero no se logró una continuidad en materia de educación sobre el tema…”.- A lo que agregó “hace más de un año que el Intendente no quiere recibirnos para charlar sobre estos temas…”.–

Sobre esto Possetto agregó “como educadora debo decir que lo fundamental es insistir en la educación sostenida y planificada, esto es lo ideal para que funcione…”.-

Hicieron referencia sobre el posible convenio del Municipio y el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia. “En primer lugar nos preocupa en que se trata de un derecho a la salud, estrechamente ligado a la salud animal según lo informan organismos internacionales y Colegios Veterinarios de Argentina”.- “Hemos investigado qué políticas públicas se están implementando en otros Municipios que actúan basados en este concepto de la OMS de una sola Salud. Respecto en particular al control de población de los animales más cercanos a nosotros, perros y gatos”.-

“Basan su accionar en el control mediante campañas permanentes, gratuitas y masivas de castración de perros y gatos, machos y hembras con y sin dueño, a partir de los 5 meses”.–

En otro de los fragmentos del pedido dice “En el convenio supuestamente este Municipio firmaría con veterinarios locales para realizar solamente 42 castracciones mensuales de las cuales pagaría el Municipio obviamente con dinero de los contribuyentes y otras pagarían esos mismos contribuyentes directamente a los veterinarios intervinientes en el convenio”.- “quienes no puedan pagarlo deben demostrarlo desde desarrollo Social, consideramos esto discriminatorio”.

“El valor económico de castraciones de ese convenio es costoso; con los precios que venimos manejando actualmente con lo que se paga para una castración nosotros podríamos hacer tres…el médico veterinario de San Francisco ya no puede venir a trabajar a Brinkmann con nostras y le llegó una suma altísima de multa del Colegio Médico Veterinario…”. dijo Stradella.

El pedido de Amigo Fiel y vecinos consta de tres hojas, las compartimos. En breve nota completa.