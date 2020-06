Departamento San Justo: Personas que se recuperaron de coronavirus podrán ser donantes de plasma

Se les tomará una muestra de sangre en el Hospital Iturraspe para comprobar si pueden ser donantes y ayudar a elaborar un medicamento que se usa para pacientes en situación crítica. En Brinkmann hubo cuatro casos de los cuales tres pueden ser donantes.

Todas las personas que resultaron contagiadas con coronavirus en el departamento San Justo y se recuperaron podrán convertirse en donantes de plasma en los próximos días. El objetivo es elaborar un medicamento que se comenzó a utilizar en pacientes con Covid-19 que presentan estados clínicos más graves y que hasta el momento, a falta de vacunas preventivas, ha tenido buenos resultados.

Próxima semana especialistas del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba llegarán a San Francisco para tomarles muestras de sangre a estos pacientes recuperados de esa ciudad y de la zona, que son 16 en total. Según el resultado del análisis posterior, podrían ser aptos para donar plasma, un componente de la sangre que se emplea para elaborar medicamentos o tratamientos que combaten a distintas enfermedades, entre las que ahora se encuentra la Covid-19.

Desde el Hospital Iturraspe, la responsable del Servicio de Hemoterapia y Medicina Transfusional, Costanza Mac Cormick, explicó que la toma de sangre a estos pacientes es voluntaria y que se hará en el Hospital Iturraspe para que los mismos no tengan que viajar a la ciudad de Córdoba, ante los riesgos que implica el traslado. Todos los pacientes están siendo contactados por autoridades sanitarias provinciales.

Mantener los cuidados

La médica también resaltó la importancia de haber realizado el aislamiento preventivo y reiteró que el objetivo fue de que no haya una cantidad masiva de casos que pudieran superar la capacidad de camas disponibles tanto en el sistema de salud público como privado. “La realidad es que esto es una pandemia, un virus que se propagó por todo el mundo y que en aquellos países que no se hizo cuarentena colapsó el sistema de salud. Y una vez que colapsa, la gente no tiene donde atenderse. Sea cual sea la patología. Eso es lo que provocó el coronavirus en países como Italia, España o Estados Unidos”, subrayó.

“Si no nos quedábamos en casa, iba a ser desastroso con un virus altamente contagioso. La capacidad en San Francisco era para 30 personas gravemente enfermas”, fundamentó.

Finalmente, llamó a mantener los cuidados aunque en la ciudad no se han registrado muchos casos. “Estamos con la situación totalmente contenida, con muy pocos casos. Pero no estamos exentos, hay que saber que puede haber un brote. Hay que seguir cuidándose, ser responsable con la salud de uno y de nuestros vecinos”, concluyó.

Cómo es el tratamiento

La extracción de plasma se hace en un centro que el Gobierno de Córdoba abrió para este fin en la capital provincial en el viejo Hospital San Roque. Luego, su procesamiento queda a cargo del Laboratorioa de Hemoderivados de la UNC, uno de los referentes en el país en este aspecto.

Hemoderivados desarrolla una gammaglobulina enriquecida con anticuerpos de COVID-19 a partir del plasma convaleciente de pacientes recuperados, como una de las terapias para el tratamiento de pacientes críticos.

Este laboratorio destacó que un medicamento de estas características se planteó como una alternativa con alta efectividad terapéutica y biológicamente seguro.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y se está trabajando junto al Sistema Nacional de Sangre y otras instituciones para avanzar en los distintos aspectos que implica un proyecto de esta envergadura, como son:

– Obtención de la materia prima necesaria: plasma de pacientes convalecientes de COVID-19.

– Factibilidad tecnológica: adecuación de la tecnología y equipamientos existentes en la planta para adaptar los procesos productivos.

– Protocolo regulatorio de emergencia: autorización de ANMAT para comenzar a producir un medicamento que aún no completó su etapa de registro ante la autoridad sanitaria.

