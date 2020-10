Yanina Córdoba emocionada por los 100 años de su abuela Josefa “Pepa” García

Doña Josefa García de Córdoba, celebra hoy sus 100 años de vida, una abuela centenaria más para la ciudad de Brinkmann.

En contacto con TDN, Canal 10, Yanina Córdoba, Juez de Paz de nuestra ciudad y nieta de la abuela “Pepa”.-

Muy emocionada Yanina contó que “mi abuela es nacida en Balnearia, un día como hoy, un 15 de octubre de 1920, hija de inmigrantes: Don Antonio García, español y Doña María Ortíz, brasilera; primera de seis hermanos; ella es una gallega que le gusta hablar de todo, como así también come muy bien, sobre todo le gusta el cerdo, y escucha todo tipo de música…(risas)”.-

Pepa se casó con Eulogio Amaro Córdoba, veinte años mayor, en 1937. Tuvieron once hijos; Teresa, Guillermo, Pedro, Félix, Susana; María, Silvia, Juan, Hector, Raúl y Gladis.

La abuela Josefa tuvo 11 hijos; 32 nietos; 68 bisnietos y 23 tataranietos “una mujer que vivió mucho y enviudó muy joven, tuvo que lamentar varias pérdidas, las más duras tres hijos, sabemos lo doloroso que eso significa; de todos modos tiene una familia enorme, somos muchos, y si bien ahora no podemos verla seguido, sabemos que lamenta no poder ver a sus hijos quienes no están en Brinkmann; esta pandemia pone emocionalmente bien o mal a muchos, a ella esto también le afecta y debemos cuidarla…,” sostuvo Córdoba.-

“Quiero desearle en nombre de toda la familia un Feliz Cumpleaños para la abuela, rodeada siempre de mucho amor…; “esta es un fecha para recordar siempre, hoy también cumplo seis año en el cargo de Jueza, un día como hoy juraba para hacerme cargo en Brinkmann, doble festejo el de hoy”, finalizó.

