Yanina Pessuto: “Necesitamos seguir visualizando la problemática”. La tarea de la Unidad de Violencia Familiar

Hoy en contacto con la Psicóloga Yanina Pessuto, desde la Unidad de Violencia Familiar de Brinkmann.

Pessutto remarcó que “se invita a todas las empresas, comercios, instituciones, casas de familia de la ciudad de Brinkmann a vestir con el color naranja sus fachadas, espacios de trabajo y redes sociales en símbolo de compromiso y acompañamiento“.

“Adherimos a la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, que se realizará en todo el territorio nacional desde ayer (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) hasta el 10 de diciembre inclusive (Día de los Derechos Humanos)”.-

“Necesitamos seguir visualizando la problemática e invitamos a involucrarse, y si hay mujeres que están atravesando una situación de violencia, denuncien, estamos para ayudar, para asistir en estas situaciones; la Unidad de Violencia Familiar – Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social (03562) 401346 / línea de urgencias 15439437; pero siempre dejo la linea gratuita -0800-888-9898 / línea 144 y no duden en llamarnos”, agrega.-

La profesional explicó paso a paso que asistencia brindan desde la unidad.

Además se le consultó, ¿POR QUÉ TARDAN TANTO TIEMPO EN DARSE CUENTA DE QUE ESTÁN SIENDO MALTRATADAS? Porque la mayoría de la población sólo identifica la violencia cuando es física, cuando hay agresiones fuertes. Conductas de maltrato físico como un empujón o un tirón de pelo se minimizan y se justifican con frases del tipo “es que tiene mucho carácter”, “ha perdido los nervios” o “en realidad no es así”.

¿POR QUÉ LES CUESTA TANTO IRSE DE CASA Y DENUNCIAR? No hablamos de denunciar: solo de ser capaz de contarlo. Identificarse como víctimas ya es un proceso difícil y costoso, pero para abandonar la relación se enfrentan a una serie de obstáculos importantísimos. “Cuesta porque vienen naturalizando la situación mucho tiempo”.

¿POR QUÉ PERDONAN A SUS MALTRATADORES? El ciclo de la violencia es una teoría de Leonor Walker que nos ayuda a responder a esta pregunta y que describe cómo funciona el maltrato y las fases por las que pasa la relación entre víctima y agresor. Walker define tres fases: la fase acumulación de tensión, la fase de estallido violento y la fase de luna de miel, donde surge el arrepentimiento y ellos piden perdón y hacen promesas de cambio. Ellas les quieres, les creen y este ciclo vuelve a empezar. Además, los maltratadores culpan a las víctimas de su comportamiento.

¿POR QUÉ ESCONDEN A SU FAMILIA Y AMIGOS QUE ESTÁN SIENDO MALTRATADAS? Los maltratadores buscan aislar a la víctima de sus familiares y amistades. Tratan de que la mujer se relacione lo mínimo posible con otras personas. Para ello siguen distintas estrategias, mucho más indetectables que la prohibición directa. Por ejemplo, generando situaciones incómodas delante de terceros o haciéndole creer que sólo él se preocupa por ella y que los demás no le convienen. Al quedarse sola, la víctima pierde confianza para abrirse y contar lo que está pasando.

¿POR QUÉ LAS MUJERES SE EMPAREJAN CON HOMBRES VIOLENTOS? La violencia no comienza nunca con una agresión. En otras palabras: ellos no son violentos desde el principio. De hecho, es frecuente que estas mujeres narren el principio de la relación de forma idílica y como una etapa maravillosa. Es un rasgo que me encuentro muy frecuentemente cuando exploro la historia de la pareja durante la evaluación psicológica.

La violencia evoluciona en escalada. Comienza de forma insidiosa y sutil y va aumentando progresivamente. Pero este aumento es tan paulatino que pasa desapercibido y se va normalizando como parte de la relación sentimental, de forma que cuando llegan las agresiones físicas las víctimas tienen anulada su capacidad de reacción.

Audio entrevista “La Supermañana”