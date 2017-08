21 mil jóvenes podrán acceder a los PPP y PPP Aprendiz

El Gobierno provincial presentó la edición 2017/18 de los Programas Primer Paso y Primer Paso Aprendiz. En esta ocasión, habrá 21 mil nuevas oportunidades que permitirán a los jóvenes acceder a su primera experiencia laboral: 15 mil serán financiadas por la Provincia, mientras que otras 6 mil se sumarán a través de los programas de Empleo Joven del Ministerio de Trabajo de la Nación (igual que el año anterior).

El acto fue encabezado por el vicegobernador Martín Llaryora y la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, y se llevó a cabo en la sede de la firma Estructuras Pretensa, en la ciudad de Córdoba.

“Los jóvenes tienen complicaciones específicas que los perjudican cuando quieren acceder al empleo, y estos programas, que ya son una política de Estado, con gran inteligencia e innovación buscaron nuevos elementos y se convirtieron en programas importantes, que le han mejorado y cambiado la vida a muchísimos jóvenes en toda nuestra provincia”, sostuvo Llaryora.

Vigo, por su parte, recalcó: “Desde nuestro Gobierno estamos convencidos de que hoy la necesidad de crear empleo genuino es acuciante para el país, como así también capacitar y formar a las nuevas camadas de jóvenes, que integrarán las plantas de personal de cada uno de los sectores productivos de Córdoba”.

La directora de Estructuras Pretensa, Cecilia Paschini, comentó que “estos programas favorecen la inclusión de los jóvenes en la socialización laboral, pero es real que las empresas somos muy beneficiadas también porque nos podemos aggiornar a las nuevas generaciones, nos contagiamos con ese entusiasmo. Como empresaria y ciudadana estoy agradecida con Córdoba por darnos esta ley de PPP y PPP Aprendiz; sería muy interesante que otras provincias pudieran copiar este modelo”.

Como novedad, se anunció un incremento de la asignación. Así, los beneficiarios del PPP tendrán una retribución de 3.500 pesos mensuales mientras que los del PPP Aprendiz de 4 mil; en ambos casos por 20 horas de práctica laboral semanales.

El formulario de inscripción como los marcos legales ya están disponibles en la página de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (empleo.cba.gov.ar), como así también en las Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno Provincial, los Centros de Desarrollo Regional (CEDER), la Agencia Córdoba Joven y municipios y comunas.

El mismo podrá presentarse en cualquiera de las Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno Provincial, y también se podrán remitir a través de Correo OCASA, sin abonar franqueo, a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Av. Juan B. Justo 3600 – B° Gral. Bustos. CP 5000, Córdoba Capital.

Cabe señalar que en esta edición el formulario de inscripción será el mismo para ambos programas. Los postulantes que estén escolarizados o realizando un curso de oficio serán inscriptos en el Programa Primer Paso Aprendiz y los que no lo estén en el Programa Primer Paso.

Uno de esas oportunidades fue de Mauro Sánchez, quien formó parte del PPP hace 15 años y hoy es el Responsable de Pagos de Estructuras Pretensa, la misma empresa donde comenzó con las prácticas laborales. “He aprovechado la posibilidad al máximo, con el trabajo he podido cumplir los objetivos que todas personas tienen. Quiero agradecer a la fábrica que me dio la enseñanza y a los compañeros de trabajo que me han aportado su conocimiento. Este fue mi primer trabajo y aprendí todo”, dijo.

Desde la creación del programa, más de 150 mil jóvenes han accedido a un PPP y alrededor del 40 por ciento de ellos quedaron incluidos en la planta de personal registrado de la firma en la que realizaron la práctica.

Cronograma

Período de inscripción: 22 de agosto al 29 de septiembre de 2017.

Período de revisión y cruces de bases de datos: 1 al 20 de octubre de 2017.

Publicación de los postulantes aptos para el sorteo: 24 de octubre de 2017.

Publicación del cupo asignado para el PPP y PPP Aprendiz, el que será proporcional a la cantidad de postulantes aptos de cada uno de los Programas: 24 de octubre de 2017.

Sorteo en Lotería de Córdoba: 25 de octubre de 2017.

Publicación en la web de sorteados: 26 de octubre de 2017.

Inicio de la práctica laboral: a partir del 1 de noviembre de 2017, previa presentación de las planillas de horarios por parte de las empresas o empleadores privados.

Compatibilidades

La asignación estímulo es compatible con el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) de ANSES, prácticas o pasantías rentadas y no rentadas de estudiantes secundarios, terciarios o universitarios, y con becas académicas.

Es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la pensión por discapacidad, o cualquier otra pensión no contributiva.

Es compatible con en el Monotributo Social o en el Monotributo hasta la Categoría B.

Incompatibilidades

Es incompatible con la participación en ediciones anteriores de programas análogos que haya ejecutado la provincia u otras jurisdicciones, por un período superior a los tres meses (excepto personas con discapacidad o trasplantadas).

Es incompatible con las pasantías rentadas de los profesionales universitarios.

Requisitos para empresas o empleadores privados

Estar inscriptos regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la seguridad social.

Tener empleados registrados en relación de dependencia.

En las localidades con menos de 5 mil habitantes de los departamentos del norte y oeste provincial, podrán no tener empleados, debiendo revistar como monotributistas categoría D o superior.

Cantidad de beneficiarias que pueden incorporar las empresas o empleadores privados , acumulando beneficiarios del Primer Paso y Primer Paso Aprendiz.

acumulando beneficiarios del Primer Paso y Primer Paso Aprendiz. Hasta 10 empleados registrados: 1 beneficiario.

De 11 a 20 empleados registrados: 1 beneficiario.

Más de 20 empleados registrados en AFIP: 5% de beneficiarios sobre su planta de personal.

Monotributistas sin empleados registrados de localidades con menos de 5 mil habitantes del NOC: 1 beneficiario.

Cupo total autorizado para empresas y empleadores privados, incluyendo todos los Programas de Empleo de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Hasta 10 empleados registrados: 2 beneficiarios. De 11 a 20 empleados registrados: 3 beneficiarios. Más de 20 empleados registrados en AFIP: 15% de beneficiarios sobre su planta de personal. Monotributistas sin empleados, de las localidades con menos de 5 mil habitantes del NOC: 1 beneficiario.



Aporte mensual de las empresas o empleadores privados

El aporte de las empresas está en relación a la cantidad de empleados en relación de dependencia que tengan.

De 1 a 15 empleados: $650 mensuales por cada beneficiario.

De 16 a 80 empleados: $1.000 mensuales por cada beneficiario.

Más de 80 empleados: $1.200 mensuales por cada beneficiario.

Programa Primer Paso

Destinado a jóvenes de ambos sexos, de 16 a 24 años inclusive, que no estén escolarizados o realizando un curso de oficio, desempleados, sin experiencia laboral relevante y registren domicilio en la provincia de Córdoba. Para las personas con discapacidad o trasplantadas, no hay límite de edad.

Programa Primer Paso Aprendiz

Destinado a jóvenes de ambos sexos, de 16 a 24 años inclusive, que estén escolarizados o realizando un curso de oficio, desempleados, sin experiencia laboral relevante y registren domicilio en la provincia de Córdoba. Para las personas con discapacidad o trasplantadas, no hay límite de edad.