900 asistentes a la 1º Jornada de Formación Política para Mujeres 2019

El Auditorio del Centro Cívico fue el escenario de la primera jornada del Programa de Formación Política para Mujeres 2019, de la que participaron más de 900 asistentes de distintos puntos del país.

La apertura estuvo a cargo de la diputada nacional Alejandra Vigo, impulsora del programa Lideresas, quien remarcó que “este espacio está destinado al empoderamiento del liderazgo femenino en la política, para afianzar la participación y la representación de nosotras, las mujeres”.

Estuvieron también presentes la secretaria de Planeamiento y Modernización, Alejandra Torres; la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Laura Jure; las presidentas de las Agencias Córdoba Cultura, y Córdoba Joven, Nora Bedano y Julieta Rinaldo; la secretaria de Lucha contra la Violencia de Género y Trata de Personas, Claudia Martínez; la secretaria de Equidad, Carolina Basualdo; y la presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Alicia Pregno; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Raquel Krawchik; y la defensora de las niñas, niños y adolescentes, Amelia López, entre otras autoridades provinciales y municipales, legisladoras, diputadas, concejalas e intendentas.

La primera de las conferencias estuvo a cargo de Mariana Caminotti (Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, integrante del CONICET y de la Red de Politólogas), quien disertó sobre “Participación política de las mujeres y democracia paritaria: desafíos para Córdoba”.

“Si las mujeres siguen excluidas del poder, no tenemos un problema las mujeres. Hay una problema de calidad democrática, y el sistema tiene debilidades. Esto tiene que ser una agenda que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos”, enfatizó la experta.

A continuación, Alejandra García, especialista en Género del PNUD, presentó el proyecto del Observatorio de Paridad Política en la provincia de Córdoba, que se desarrolla con el apoyo de todas las universidades públicas y privadas con asiento en Córdoba.

En su charla, la disertante resaltó a la provincia como “pionera” al tratar esta temática, pero dejó en claro que “no basta con leyes para que la paridad política sea una realidad, si no que se necesitan transformar las prácticas”.

Por la tarde, se llevó acabo el coloquio “Las mujeres y la política”, destinado a identificar las necesidades formativas de las Lideresas de la provincia de Córdoba. Fue coordinado por Mariana Caminotti y Alejandra García.

Cabe destacar que esta jornada fue el primer módulo introductorio del programa que el Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva adelante con el apoyo de ONU Mujeres, PNUD e Idea Internacional, que se desarrollará durante todo el año a través de la realización de jornadas, talleres y seminarios que se anunciarán con la debida anticipación.

El cierre estuvo a cargo de la secretaria de Planeamiento y Modernización, Alejandra Torres, quien felicitó a las presentes por sumarse a esta iniciativa y expresó: “No importa si nacimos mujer o nacimos hombre, importa que todos tengamos iguales derechos y oportunidades”.

Cabe señalar que este primer ciclo del Programa de Formación Política para Mujeres 2019 tendrá una segunda instancia el martes 26 de marzo, con el módulo “Introducción al liderazgo político: ¿Cuáles son los atributos para ejercer un liderazgo persuasivo, innovador y democrático?”, a cargo de la experta Paula Narváez, asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres.

En abril, se realizará el tercer y último módulo, con la temática “Comunicación política en tiempos de campaña”.

Vale recordar que la participación es totalmente libre y gratuita, y que se entregarán certificados al finalizar el ciclo a quienes hayan asistido a las tres jornadas.

Sobre las disertantes

Mariana Caminotti es Dra. en Ciencia Política y Master of Arts in Development Management and Policy, de la Universidad de Georgetown.

Se especializa en temas de igualdad de género, participación política de las mujeres, políticas públicas y gobernanza electoral en América Latina, con amplia experiencia en asistencia técnica para organismos internacionales, gobiernos y think tanks.

En los últimos cinco años ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), IDEA Internacional y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, Argentina). Es investigadora del Conicet y Profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.

Alejandra García es socióloga y se ha especializado tanto en la ejecución de acciones para la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, como en la paridad en ámbitos sociales.

En esta línea, ha trabajado en la transversalización del enfoque de género en temas de agenda, en cuestiones estructurales e institucionales, en el desarrollo de capacidades para la promoción de la igualdad de género, en la planificación de políticas con enfoque de género y en el acceso a la justicia.

Como experta de Género del Programa de Naciones las Unidas para el Desarrollo (PNUD), fomenta los derechos de las mujeres en proyectos a nivel nacional, provincial y regional. Forma parte de ATENEA, desde donde se desarrolló un Índice de Paridad Política, que provee información sistemática y con perspectiva de género sobre la presencia de las mujeres en los espacios de participación política, generando estrategias para actuar y transformar las estructuras de desigualdad.