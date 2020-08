África: un destino estratégico para las exportaciones del sector agroindustrial

La firma Industria Metalúrgica Gentili – IMEGEN – radicada en Tancacha, es una PyME familiar con una vasta trayectoria en el rubro de la agroindustria. Desde 1963, se dedica a la fabricación de máquinas como prensas, extrusores, borreros y enfriadores, entre otras, para el procesamiento de distintos tipos de semillas.

La empresa tiene una fuerte presencia en el mercado nacional y lleva instaladas un gran número de plantas procesadoras para clientes de diferentes provincias, principalmente en aquellas donde se elaboran subproductos del agro como el expeller de soja, o con presencia de industrias aceiteras y de molienda.

Oscar Gentili, uno de los responsables de la firma junto a sus dos hermanos, explica acerca de su incursión en mercados internacionales: “En julio hicimos el último envío a Sudáfrica de máquinas para procesar semillas de uva, de la que se obtiene aceite comestible y permite generar un producto con alto valor agregado. En un principio, esta vinculación con Sudáfrica fue posible a partir de nuestra relación comercial con Chile, que tiene importantes viñedos y es un mercado al que exportamos hace 12 años”.

También cuentan con clientes en Bolivia, México y mucha expectativa por el mercado paraguayo, donde llevan un acercamiento comercial muy avanzado con compradores concretos, aunque la actual coyuntura internacional haya ralentizado este proceso.

En 2018, IMEGEN participó en una Misión Comercial de la Provincia de Córdoba a Sudáfrica junto a varios empresarios industriales, representando a diferentes cámaras. En dicha ocasión, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería trabajó mancomunadamente con el Ministerio de Agricultura, el INTA y el INTI y se firmó un convenio de cooperación con las autoridades de Sudáfrica. El objetivo fue desarrollar siembra y procesamiento de soja, aportando el know-how que implica una transferencia del conocimiento sobre las tecnologías que se pueden aplicar para optimizar la producción y también, para la instalación, funcionamiento, y permanente mantenimiento de las plantas procesadoras.

Posteriormente en 2019, la empresa volvió a viajar en una Misión Comercial organizada por la Agencia ProCórdoba, donde se incluyó a Mozambique, otro mercado identificado como estratégico.

Córdoba Exporta Más

Con respecto a la potencialidad del mercado africano, uno de los responsables de la firma comenta: “En Sudáfrica llevamos un trabajo de 8 años desde que vendimos la primera planta completa. Existe todavía un desarrollo incipiente, hay que tener en cuenta que solamente Córdoba produce 15 millones de toneladas anuales de soja y todo Sudáfrica no llega a los 2 millones. Hay un potencial grande en todo el mercado africano muy relevante para Argentina y sobre todo para la industria cordobesa, donde trabajamos la soja desde la preparación de la tierra, hasta el procesamiento de la semilla”.

Recientemente, y en el marco del lanzamiento del Consejo Público Privado para Promoción de Exportaciones, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, indicó que uno de los proyectos prioritarios ni bien pase la pandemia, “es el desembarco de empresarios cordobeses en África, un mercado que se abre a futuro con múltiples oportunidades para nuestra producción. «Córdoba Exporta Más» es nuestro objetivo, en coincidencia con el planteado por el Canciller, que apunta a aumentar las exportaciones en U$S 20 mil millones. Nosotros pretendemos que Córdoba participe de gran parte de ese incremento y con esa meta vamos a trabajar”.

Acerca del camino recorrido en los mercados internacionales, Gentili expresa: “Es sumamente importante ir con el apoyo del Gobierno para reforzar los convenios y contar con ese aval fuerte para las empresas. Generalmente las PyMEs no tenemos un departamento de comercio exterior, entonces es fundamental contar con ProCórdoba, que tiene muy buena relación con las embajadas. Hay mucho trabajo detrás que no se ve; no es solamente organizar la misión, sino toda la tarea, la investigación, el acompañamiento y el apoyo”.

Por consultas, sobre la situación de un producto o servicio en los mercados internacionales y conocer o aumentar el potencial exportador de una empresa, contacte a: front.office@procordoba.org