Amparo para que se reactiven los programas PPP, PIP y PILA

El recurso fue presentado por la legisladora Luciana Echevarría (MST) con el objetivo de que el Gobierno de Córdoba restablezca los programas de empleo suspendidos por la pandemia.

La legisladora por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Luciana Echevarría, en el FIT Unidad, presentó un amparo para que se restablezcan “de inmediato” los programas de empleo suspendidos por el Gobierno de la provincia de Córdoba, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno de Juan Schiaretti decidió posponer los programas de práctica y entrenamiento con tutores. La medida incluye a los que están en ejecución, como el Programa Primer Paso (PPP), el Programa de Inserción Profesional (PIP) y el Programa de Inclusión Laboral para Adultos (PILA). También se postergó el comienzo del programa CLIP.

“No sólo presentamos un pedido de informes y de repudio en la Legislatura sino también un amparo de carácter colectivo, a través de nuestro abogado Lucas Cocha, al que suscribieron personas que habían sido beneficiarias de estos programas”, indicó Echevarría a Cadena 3.

Y añadió: “Entendemos que se trata de una medida no sólo insensible sino que tiene un carácter inconstitucional, no se puede dar marcha atrás en compromisos asumidos, lo que viola pactos internacionales en materia laboral. Esperamos que en esta ocasión la Justicia no le dé la espalda a un reclamo social tan justo y autorice la restitución del pago a todos los beneficiarios”.

Más temprano, en un comunicado la legisladora expresó: “Lo de Schiaretti no tiene nombre: primero hace campaña electoral con los planes de empleo y en el peor momento de crisis sanitaria, económica y social deja a todos los beneficiarios en la calle. Es una vergüenza que tengamos que presentar un amparo para obligar al gobernador a respetar los derechos sociales más básicos del sector más vulnerable de la sociedad”.

En ese sentido, agregó: “Desde la izquierda siempre criticamos estos programas porque sólo aumentan la altísima precarización que existe en nuestra provincia. Pero que el gobierno de Schiaretti aproveche la pandemia para abandonar a estas familias, en lugar de mejorar sus ingresos, muestra la verdadera cara del gobierno: se ataca a los pobres y con esos mismos fondos se beneficia al sector privado, como al de la salud por ejemplo, al que le pagarán $2.500 por paciente atendido con coronavirus”.

