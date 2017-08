Aplicaron acciones administrativas y judiciales contra constructoras de prefabricadas

Defensa del Consumidor aplicó sanciones, clausuró y remitió acciones a la Justicia contra empresas proveedoras y comercializadoras de viviendas prefabricadas en Córdoba. Reiteran la necesidad de verificar antecedentes antes de firmar los contratos.

La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad comercial de la Provincia concretó distintas acciones contra proveedores y empresas comercializadoras de viviendas prefabricadas, con el propósito de prevenir infracciones.

Se aplicó como sanción una multa por $90.000, más la clausura del establecimiento por 15 días, a la empresa ONE FINANCE S.R.L (Own House). Esto fue como consecuencia del reclamo de un usuario que abonó una importante suma de dinero y no se le entregó su vivienda de acuerdo a lo pautado. La empresa, además, fue renuente a colaborar durante la tramitación del procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Defensa del Consumidor.

Por otra parte, en el último bimestre se aplicaron multas económicas por $360.000 a la empresa COVISEC S.R.L (Viviendas El Fuerte) por distintas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Además, y de manera preventiva, se le solicitó a ocho empresas que operan en el mercado, distintas documentaciones y antecedentes. Estos expedientes se iniciaron de oficio, sin que se hayan registrado denuncias contra estas empresas

Casos remitidos a la Fiscalía Penal

Por otra parte, se remitieron actuaciones para que se investigue penalmente a cinco empresas (los nombres no se revelan para no entorpecer la investigación penal a llevarse a cabo por la fiscalía de turno interviniente). Estas firmas recibieron gran cantidad de denuncias en la Dirección y desaparecieron intempestivamente del mercado. En algunos casos, percibieron importantes sumas de dinero sin haber instalado la casa a los usuarios que los contrataron. Todo esto en forma reiterativa.

Estafas vinculadas con esta actividad

Desde la Dirección de Defensa del Consumidor alertan, además, por situaciones de plena estafa. Son cometidas por delincuentes que llaman al usuario aduciendo que pertencen a una determinada firma que comercializa estos productos y manifestan que han resultado beneficiarios de un premio consistente en la entrega de una casa o un auto. Pero para acceder a dicho premio, el beneficiario debe entregar una suma de dinero. Estas empresas son inexistentes, y en caso de entregar el dinero, será irrecuperable.

Recomendaciones y prevención

Previo a la adquisición de la vivienda, consultar ante la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial si la empresa comercializadora presenta denuncias en su contra, cantidad de ellas, si ha incumplido con la Ley 24.240, y si ha sido multada y/o sancionada por esta Dirección por incumplimientos en perjuicio de usuarios y consumidores.

Antes de firmar el contrato:

– Dejar asentado por escrito todo lo convenido de manera oral.

– Leerlo detenidamente y retire una copia. Si es posible, hacerlo controlar por un abogado de su confianza.

– Controlar que los datos de las partes que lo suscribirán estén completos y sean correctos, con las correspondientes firmas y sellos.

– No dejar nada al azar y hacer que se respeten todos los derechos como consumidor.

Consultas, reclamos y denuncias

En la Provincia de Córdoba, las consultas, reclamos o denuncias se pueden realizar en la Dirección de Defensa del Consumidor al 0800 – 444 – 5698, por correo electrónico a defensadelconsumidor@cba.gov.ar, vía Facebook o personalmente en las distintas oficinas en capital e interior.

– Ciudad de Córdoba: Tucumán 176. Te: (0351) 4341378/9, de 8:00 a 14:00hs.

– Bell Ville: Córdoba 509 – 2º Piso. Te: (03537) 416330, de 8:00 a 16:00hs.

– Deán Funes: 9 de Julio 44. Te: (03521) 426216, de 8:00 a 14:00hs.

– Mina Clavero: Bv. de la Democracia 1848. Te: (03544) 476243, de 8:00 a 14:00hs.

– Río Cuarto: Av. Pte. Arturo Illia 1254. Te: (0358) 4755585, de 8:00 a 16:00hs.

– San Francisco: Bv. 9 de Julio 1683. Te: (035 64) 443783/4/5/6. Interno 118, de 8:00 a 20:00hs.