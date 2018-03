Bancor retira el subsidio a los créditos hipotecarios viejos

El Banco de Córdoba está decidido en 2018 a dar por terminadas las condiciones de las líneas de crédito hipotecario Tu Casa o Tu Hogar y propone a sus beneficiarios optar por una cuota sin el componente de subsidio en la tasa de interés. El aporte del Estado representa, en promedio, dos tercios de la cuota que hoy pagan los tomadores de esos créditos.

Hace unas semanas comenzó el envío masivo de cartas a los beneficiarios, sumamente personalizadas. En el caso de Agustín B., por ejemplo, le indican que la cuota representa el 5,1 por ciento de sus ingresos; le detallan que su cuota total es de 4.617 pesos, pero que con el subsidio de 3.050 está pagando 1.567 pesos mensuales, y le explican que tanto los bancos públicos como el Gobierno necesitan aplicar “todos los recursos disponibles a generalizar y profundizar el crédito hipotecario para vivienda única”, incluyendo en esos recursos “los subsidios que aparentan no tener justificación”.

“La intención es proteger el capital del banco, porque el objetivo son los nuevos créditos hipotecarios y para eso hace falta capital y liquidez”, dijo a este diario el presidente de Bancor, Daniel Tillard. El directivo explicó que desde enero de 2018 rigen las normas internacionales de información financiera (Niif), que obligan a los bancos “a contabilizar como pérdidas” esos subsidios, lo que afecta la integración de capital del banco.

La entidad ofrece dos opciones para cancelar la deuda: la línea “Liberá tu hipoteca”, que contempla 60 cuotas fijas totales, sin el subsidio o la línea de préstamos UVA, que divide en 120 cuotas mensuales el capital adeudado, nominado en unidades de valor adquisitivo. En este caso, la cuota arranca un 30 por ciento más cara de lo que está pagando el cliente, pero se ajustará al ritmo de la inflación.

No todas las comunicaciones son iguales. Hay clientes a los que se les dan estas dos opciones y la chance de completar una declaración jurada para mantener el subsidio si “atravesara una situación económica que lo justifique”. Hay otros a quienes directamente se les notifica que “no hay razones que justifiquen el mantenimiento del subsidio” y que desde ahora se les cobrará sin subsidio.

Tillard informó que de los cinco mil créditos otorgados por esta vía, hay 2.500 que ya fueron cancelados o refinanciados con préstamos personales y que es intención terminar este año con los 2.500 pendientes.

Los créditos Tu Casa fueron ofrecidos por Bancor entre 2008 y 2011, en la gestión anterior de Juan Schiaretti, a 30 años de plazo y con una tasa de interés fija del 7,02 por ciento en todo ese lapso.

José Manuel de la Sota los acotó y otorgó a 20 años, con tres años de tasa fija, y el resto variable. Se llamaban Tu Hogar.

Fuentes del Gobierno provincial admiten, en off, que fue un enorme error esa línea, porque no tuvo en cuenta el contexto inflacionario (y de tasas altas) que podría atravesar el país en todo ese plazo.

En rigor, el beneficiario paga la tasa nominal anual del 7,02 por ciento, mientras que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, asume lo que se llamó la “tasa de referencia” que, según el contrato entre las partes, debía surgir de la tasa Badlar más dos puntos. Hoy, la Badlar está en 23 por ciento anual.

Hace dos años que el Gobierno provincial no estaría aportando los fondos necesarios para cubrir el subsidio, por lo que Bancor se vio obligado a intentar cambiar las condiciones. Primero empezó con los que no habían cumplido lo que expresamente prohibía el contrato: alquilar la propiedad, ampliarla o hacerle refacciones de categoría. Desde estos parámetros, logró que la mitad de los beneficiarios refinanciara. Pero ahora le queda el núcleo más duro, en el que está subsidiando mensualmente unos ocho millones de pesos.

“Yo no cambié de trabajo, no ascendí, no me mudé y no amplié. ¿Por qué me van a cambiar las condiciones?”, cuestiona Claudia C., una de las beneficiarias que recibió la carta. Está analizando hacer una presentación en la Justicia, aunque teme los largos plazos de resolución y que, en definitiva, le termine costando todo más caro.

CAMBIOS

¿Puede Bancor modificar las condiciones pautadas en un contrato? “Lo han estudiado los abogados; dicen que puede haber modificaciones en la situación económica generalizada, que lleven a modificar las condiciones”, defendió Tillard.

El Código Civil tiene una figura: la teoría de la imprevisión. “Establece que un contrato se puede modificar o incluso resolver cuando sobreviene un acontecimiento extraordinario e imprevisible. No creo que el aumento de las tasas de interés o de la inflación, con nuestra historia económica, pueda ser considerado como un evento imprevisible suficiente como para que se pueda modificar o resolver el contrato”, sostiene Gustavo Vallespinos, abogado especialista en contratos y uno de los que participó de la redacción del nuevo Código Civil y Comercial.

“Si en su momento el banco lanzó esta línea de crédito y la Provincia acompañó, pero hoy es un mal negocio, no se puede afectar el interés patrimonial del adherente”, agregó.

Según su visión, el beneficiario debe concurrir al banco (estos casos se resuelven en Humberto Primero 33, primer piso) y, si no está en mora ni ha incumplido las condiciones que establecía el contrato, tiene que defender lo establecido. Si el banco no acepta, puede ir a la Justicia a hacer un pago por consignación, para no incurrir en mora.

Cuántos son Los que quedan

Características Lo que hay que saber

