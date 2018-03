Beneplácito por los cambios resueltos por el Ersep sobre la facturación del servicio de energía eléctrica

El Centro Comercial y de la Propiedad de Brinkmann emitió comunicado de que la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) recibió con beneplácito la decisión tomada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) de obligar a las distribuidoras del servicio eléctrico a realizar cambios en las facturas que envían a los usuarios, con el objeto de implementar un modelo de costos transparentes.

Como se conoció, el Ersep determinó que la facturación realizada tanto por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), como por las cooperativas del interior de la provincia, no podrá incluir costos que no estén relacionados directamente al consumo de energía.

“El modelo de factura que dará las certezas señaladas, previo a su implementación, deberá ser presentado por las prestatarias ante el Ersep para su aprobación”, indicó el ente en un comunicado.

Entre los cambios resueltos por el Ente se destacan: a) la eliminación de los impuestos municipales por el uso del espacio público que se especificó que es gratuito; b) tanto Epec como de las cooperativas no serán más agentes de retención de tasas municipales o comunales; y c) no podrán facturar otros servicios en la misma boleta de energía.

Pese a todo ello, en la Federación aún persiste la duda sobre la implicancia que esta medida tendrá sobre el ítem de ‘costo operativo y mantenimiento’.

“En el caso de los usuarios cuyos proveedores del servicio eléctrico son cooperativas, como es el caso de muchas localidades del interior de la provincia, el ‘costo operativo y de mantenimiento’ oscila entre un 10 y un 30% más del valor de la energía. Para saber si esto también será eliminado o no habrá que esperar a que las facturas se presenten ante el Ersep, para su validación, para saber cuál es la resolución al respecto”, expresó el secretario de Fedecom, Alberto Cañon.

Comunicaciones FEDECOM