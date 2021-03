Ciclismo adaptado: Grupo de deportistas cordobeses rumbo al Obelisco

El sábado 20 de marzo un grupo de deportistas con y sin discapacidad viajan en bicicleta desde el Polo Deportivo Kempes rumbo al Obelisco en Buenos Aires.

Iniciarán esta travesía personas con discapacidad visual de “Rueda Conmigo Tandem” y guías, quienes orientarán y acompañarán en las bicicletas tándem (bici para dos personas), aunque también habrá otros ciclistas que lo harán en algunos tramos. Utilizarán bicicletas “tandem” y bicis comunes unidas con un “conector”, dispositivo de ensamble que pretenden presentar y compartir.

Travesía Córdoba a Buenos Aires

Recorrerán más de 700 km desde Córdoba hasta el Obelisco por la ruta nacional 9 vieja y visitarán parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Estiman pedalear 50 km por día aproximadamente.

Es una acción netamente demostrativa, ya que en cada localidad que visiten, convocarán a personas con discapacidad y a quienes lo deseen, a experimentar subirse a una bicicleta pedaleando junto a ellos. Además, mostrarán el dispositivo “conector” con el que se puede unir dos bicicletas convencionales sin modificar ninguna de ellas. Es un proyecto para exteriorizar que, a pesar de limitaciones visuales y a cualquier edad, se puede andar en bicicleta y hasta hacer una travesía.

Diego Moyano, integrante del equipo de goalball “Los Mapaches”, con baja visión que forma parte del grupo Rueda Conmigo Tándem, comentó:

“Viajamos Tomás Martínez, Lautaro Gómez y yo, con nuestros guías. El mensaje que queremos compartir es el de la sana “Convivencia”, llegando todos juntos a un mismo destino, capitalizando la experiencia de viajar y potenciando las capacidades. Con la convicción de lograr bienestar integral “de lo que tengo y no de lo que me falta” como punto de partida hacia una evolución y mejora continua“.

“Vamos a acompañar esta cruzada a Buenos Aires para comunicar sobre la convivencia. Estamos incluidos pero no estamos conviviendo, no estamos haciendo actividades que nos permitan hacer cosas juntos y retroalimentarnos”.

Lautaro Gómez es el más joven de la comitiva, tiene 17 años, es ciego y agrega: “El 20 viajamos, estoy un poquito ansioso pero me siento bien. Hicimos salidas previas. La primera fue a La Calera y fuimos a Salsipuedes. Hicimos 80 km en ida y vuelta, hubo subidas difíciles de hacer y nos tocó ir con la bici al lado. Costó pero traté de disfrutarlo. Cuando llegamos no lo podía creer pero pensaba “¡Llegué a Salsipuedes!”, comentó emocionado.

“Es algo nuevo para mí. Es como un desafío. No sabía andar en bici pero en un sorteo gané una y me puse a pensar cómo podría aprender a andar. Y aprendí acá, fue algo fácil. Yo le diría a las personas ciegas o con baja visión que las palabras “no puedo” no existen, que si se puede y que con voluntad todo se logra”, cerró Lautaro.

Las localidades en la ruta trazada son: Río Segundo, Oliva, Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez, Amstrong, Cañada de Gómez, Carcarañá, Roldán, Rosario, Gobernador Gálvez, Esther, Villa Constitución, San Nicolás, Villa Ramallo, San Pedro Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Capital Federal, hasta llegar al Obelisco.

Rueda Conmigo Tándem

Diego Moyano, explica los inicios de este espacio que se está consolidando y ha sido bautizado como Rueda conmigo Tándem.

En un contexto de aislamiento y distanciamiento social, por la pandemia del Covid-19, muchos entrenamientos y competencias de deportes grupales se vieron afectados. En ese marco, deportistas de goalball que practican la actividad en la Agencia Córdoba Deportes, comenzaron a generar contactos desde las redes sociales para que tanto ellos como otras personas con discapacidad visual y público en general, puedan andar en bicicleta.

“Somos un equipo de ciclistas ciegos y de baja visión, con la idea de generar convivencia. En la bici tándem encontramos ese medio, esa unión entre la persona que ve y la que no ve, ahí se genera eso de convivir. Es un espacio para que personas ciegas y/o con baja visión puedan experimentar un paseo en bicicleta. En la tándem, los dos trabajamos de la misma forma, los dos pedaleamos y encontramos un medio para trabajar en equipo, eso te nivela. Arriba de la bici estamos en iguales condiciones”.

José Farías jugador de goalball, es uno de los iniciadores, compró una bicicleta tándem y contactó por redes sociales a quienes quisieran acompañarlo como guía en su bici y el resto del equipo de goalball compartió esta iniciativa. Luego aparecieron muchas personas para colaborar para la adquisición de bicis, para ser guía (como Roxana Prado, Claudio Lozano de Cba Bike, entre otros), para acondicionarlas (René Ulmer, de De Cadencia MTB) o con donaciones, así nació Rueda Conmigo.

Conector

Entre quienes se sumaron a colaborar, se encuentra Héctor Rodríguez, ciclista que ideó el dispositivo “conector” junto a Rafael Vera, quien ejecutó la elaboración, aunque muchas personas contribuyeron a la confección.

“El conector es un novedoso dispositivo que permite unir dos bicicletas para convertirlas en “Tándem” con muy bajo costo. Nace como un elemento de inclusión. Se usa y al terminar, se sacan 4 tornillos y cada uno vuelve con su bici normal. Armar el conector es sumamente barato, por ese lado también es la inclusión, por lo accesible que es” explicó Rodríguez. “Todavía está en un proceso de mejora pero ya funciona. Hubo mucho trabajo en pensar que se pueda adaptar a todas las bicicletas”.

“Acá (en Córdoba) tuvimos experiencias muy fuertes, chicos de 20 años que nunca anduvieron en bici. Y lo hicieron gracias a la movida que se generó, eso fue muy importante también para nosotros los guías”, relata Héctor quien fue el motivador a realizar este recorrido y será guía de una de las tándem.

Cabe señalar, que diversos grupos de ciclistas, particulares y emprendimientos del rubro se sumaron a colaborar para la conformación del parque de bicicletas con las que cuentan y en el acondicionamiento desde las mismas.

Escuela Adaptada de bicicleta

Por su parte, Diego Brazzale, director del área de Proyectos Especiales Deportivos de la Agencia Córdoba Deportes señaló:

“Para la ACD son muy valiosas estas iniciativas privadas, que tienen un bien común y siempre queremos colaborar para que tengan continuidad. Posteriormente, el objetivo sería replicar circuitos regionales con aquellas instituciones, municipios, clubes y asociación de ciclistas que quieran sumarse a esta actividad.”

“La agencia en su plan tiene el ciclismo adaptado y ha contactado a este grupo de ciclistas convencionales y con discapacidad visual a trabajar en conjunto, celebrando esta iniciativa, brindando un acompañamiento técnico, logístico y de difusión. Nuestro aporte es conectar y unir diferentes instituciones deportivas, asegurándoles alojamiento, asistencia de campo en el trayecto de la travesía, entre otras cosas. Fundamentalmente queremos visibilizar al ciclismo, como un medio para competir y como un medio de movilidad”.

Además, en abril habrá un ámbito de ciclismo adaptado los martes y jueves de 17 a 19 hs en el marco de las Escuelas Deportivas Adaptadas, multiplicando la oferta deportiva, creando más oportunidades de encuentro entre las personas con y sin discapacidad.

