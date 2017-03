Comienza la campaña “Sin criaderos no hay mosquitos” Reviewed by Momizat on Mar 20 . Desde hoy y hasta el mes de mayo, se ubicarán contenedores en distintas esquinas de la ciudad de Córdoba para que los vecinos desechen recipientes que puedan ac Desde hoy y hasta el mes de mayo, se ubicarán contenedores en distintas esquinas de la ciudad de Córdoba para que los vecinos desechen recipientes que puedan ac Rating: 0