Córdoba: Cuarentena hasta el 17 de Julio. Advierten a quienes no cumplan, serán sancionados

El Gobernador, Juan Schiaretti, brindó este sábado precisiones sobre cómo continuará la cuarentena en Córdoba, que se extenderá hasta el 17 de julio.

Durante la conferencia, el mandatario adelantó que la Provincia mandará a la Legislatura, un proyecto de Ley para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas y remarcó que habrá multas para aquellos que no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares.

Cabe destacar que ya existe, por parte del Ministerio Público Fiscal, una línea telefónica para realizar denuncias por incumplimiento de la cuaerentena, 0800 888 0054.

Del acto participaron también el vicegobernador, Manuel Calvo; el ministro de Salud, Diego Cardozo; la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás y autoridades del COE.

“Estamos en una nueva normalidad, cuidando la nueva normalidad, haciendo y cumpliendo lo que dice el COE no vamos a volver hacia atrás. Depende de nosotros que podamos continuar en esta senda”, remarcó Schiaretti.

Además, el mandatario indicó que en Córdoba, los brotes tienen tres vectores centrales.

El primero es por la gente que llega de fuera a nuestra Córdoba. Por eso, quien entra a Córdoba tendrá que guardar si o si la cuarentena por 14 días. “Si un cordobés sale, cuando vuelve a la provincia también tiene que hacer cuarentena. Si va a haber una excepción va a ser individual y la va a decidir el COE», dijo Schiaretti.

El segundo vector tiene que ver con el ingreso y tránsito de camioneros desde otros puntos del país. Por eso los controles en los límites, para que el camionero tenga lugares prefijados donde bajar. En la carga y descarga no podrá bajar del camión. «Los camioneros, que tal vez ni saben que tienen el virus, el que venga a Córdoba o el que cruce tiene que venir y cruzar en lo que se denomina una burbuja», expresó el gobernador Schiaretti.