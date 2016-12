Córdoba elegirá a sus autoridades mediante voto electrónico desde el 2019 Reviewed by Momizat on dic 22 . En la Legislatura Unicameral quedó aprobado el uso del voto electrónico en Córdoba. De este modo, la boleta electrónica será el sistema por medio del cual los c En la Legislatura Unicameral quedó aprobado el uso del voto electrónico en Córdoba. De este modo, la boleta electrónica será el sistema por medio del cual los c Rating: 0