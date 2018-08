Córdoba en la feria de observación de aves BirdFair 2018

BirdFair es la feria para observadores y fotográfos más grande del mundo, que se desarrolla del 17 al 19 de agosto en Rutland, Reino Unido, y donde Córdoba se presenta como destino de Birdwatching.

De este evento, que esta edición cumple 30 años, participan 180 stands de operadores del Birdwatching del mundo, y la temática más grande que presenta nuestro país es el parque nacional más grande de Argentina: Ansenuza. Además, se presenta el material “Guide to Birds of Mar Chiquita- Ansenuza, common species and hotspot for Birdwatching”.

La Agencia Córdoba Turismo está representada por el biólogo Walter Cejas, que se encuentra en Inglaterra junto al intendente de Miramar, Adrián Walker. Además, participan representantes de la Unidad Ejecutora para la creación del parque nacional Ansenuza y del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de Córdoba, José Torno y Sergio Nirich.