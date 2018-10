“Hay que defender el trabajo en origen para no abandonar el campo”. Programa Arraigo de Mujeres y Jóvenes

Juan Schiaretti dijo que la decisión de ofrecer oportunidades laborales en el Norte y el Oeste, es parte de una política para esa región provincial. Agustín Pizzichini, de la Federación Agraria, agradeció el respaldo a las mujeres y a los jóvenes, como la columna vertebral de la familia rural.

El gobernador Juan Schiaretti presentó esta tarde el Programa Arraigo de Mujeres y Jóvenes en el Noroeste de Córdoba, y aclaró que constituye un compromiso de su gobierno el apuntalar el trabajo de los que habitan esa región para que no se vean forzados a emigrar hacia la periferia de las ciudades.

En ese sentido, lamentó que “durante décadas se haya dicho que los pobladores de esa zona no trabajan y quieren vivir de subsidios. Eso es absolutamente falso; si nuestra gente no trabaja es porque no tienen posibilidades de hacerlo. Hay que brindarle la ocasión de que se gane la vida con su esfuerzo”, afirmó Schiaretti,a la vez que llamó a “derrotar la cultura de utilizar a los habitantes de los diez departamentos del norte y el oeste de la provincia como base de maniobra electoral”.

El Gobernador resaltó que, ahora, tratar de sostener emprendimientos productivos es una consecuencia de un esfuerzo que comenzó hace tiempo, haciendo así referencia al vigente Programa de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés. Recordó que ese programa llevó agua potable; electricidad; gasoductos troncales al noroeste provincial, pero antes que eso brindó viviendas dignas en lugar de ranchos; así es como se concluyó la construcción de 2.230 viviendas mientras hay otras 166 en ejecución. Todo ello en el marco de la decisión de reemplazar la totalidad de los ranchos.

El primer mandatario provincial repasó también algunas de las obras de dicho programa, las que llevaron energía eléctrica a 171 parajes; con 107 perforaciones de bombeo de agua pública realizadas; 14 dispensarios habilitados; la ejecución de obras de conservación y mejoramiento de 7.645 kilómetros de caminos rurales; con 867 créditos de la Fundación del Banco de Córdoba destinados a micro emprendimientos; además del mantenimiento, reforma y ampliación de 18 escuelas de la región, entre otras acciones.

Es vital empezar allí donde es más difícil la integración a la economía, y en ese sentido el Gobernador de Córdoba subrayó que “este programa ha acumulado toda la experiencia de las medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo y las ha sistematizado en acciones que nos permitirán dar un salto rápidamente”.

“Lo primero es la formación porque nadie nace sabiendo –expresó Schiaretti-; segundo es prioritario que haya experiencia y para eso son imprescindibles los 38 centros donde se agrupe y se practique la producción. Y después, es importante que le demos el crédito y el tiempo razonable para que puedan producir y es central que les ayudemos a que vendan sus productos”.

Al considerar el abanico de posibilidades que el Programa Arraigo abrirá y permitirá explorar conjuntamente, el gobernador Schiaretti aseguró que “estos son los desafíos que tenemos por delante; estos son los desafíos que tiene Córdoba para darle a sus hijas y a sus hijos del Norte y el Oeste, la posibilidad de ganarse la vida allí donde nacieron, donde tienen sus afectos”.

Sostuvo que esas posibilidades que tendrán ahora los pobladores de esa región “no cayó milagrosamente del cielo; es el resultado de la experiencia acumulado y del trabajo conjunto que venimos haciendo con jefes comunales y legisladores de todos los signos políticos y una organización que trabajó siempre con los pequeños y medianos productores. Nosotros creemos que sumar es lo que importa, todos poniendo lo mejor que tenemos para mejorar la situación de nuestra gente”.

“Que se queden en el campo”

El vicepresidente de la Federacion Agraria Argentina, Agustín Pizzichini, agradeció la decisión del Gobierno de la Provincia de respaldar con capacitación y el financiación de emprendimientos la labor de los pobladores del Norte y el Oeste.

“Nosotros queremos que los hijos de los productores se queden en el campo. Y no sabemos cómo. Por eso pedimos ayuda y es una suerte que hayamos sido escuchados. El arraigo rural no es un tema menor, en todo el mundo se ensayan distintas alternativas y aquí esperamos que el fomento de oportunidades le permita a la familia rural imaginar un futuro en el campo”, expresó Agustín Pizzichini, titular de la Federación Agriaria.

“Este programa tiene como prioridad la inversión de capital humano en los parajes más olvidados. Son muchas las cosas que hacen falta en el Noroeste pero por algo hay que empezar; y nos parece bien que se comience con la capacitación del pequeño productor, y especialmente de las mujeres que son la columna vertebral”, aseguró el dirigente agrario.