El gobernador reelecto Juan Schiaretti asumió su segundo mandato

El gobernador reelecto de Córdoba Juan Schiaretti asumió este martes su segundo mandato como en la Provincia de Córdoba, luego de ser reelecto en las elecciones locales del 12 de mayo último, y en su discurso advirtió sobre la necesidad de la “crisis más profunda y de más larga duración” que vio.

“Les aseguro que no vi anteriormente un ciclo tan largo de ya 20 meses de recesión con alta inflación”, dijo el mandatario y continuó: “En estos últimos años, las condiciones económicas de nuestra querida Argentina se deterioraron cada vez más llevándonos a una crisis más profunda y de más larga duración”.

En esta línea, continuó: “He visto recesiones en la historia de la Patria pero no con inflación alta. He visto inflación en un corto periodo de tiempo pero no con recesión”.

“Hace casi 20 meses estamos sufriendo recesión y alta inflación y esto aún persiste y afecta a nuestra sociedad. Esta nueva realidad nos hace poner el foco en la situación social de los cordobeses y de quienes generan el trabajo”, apuntó al tiempo que lamentó que “esta crisis afecta a la familia, a la actividad comercial, a la producción y a todos, también alcanza al Estado”.

En esta línea, Schiaretti garantizó que su gestión se centrará “siempre en la defensa de los intereses de Córdoba y los cordobeses”.

Reiteró, además, su decisión de trabajar en conjunto “con el nuevo Gobierno nacional para que el país pueda superar esta crisis, reducir la pobreza y reducir la grieta que tanto daño nos hace a los argentinos”.

Schiaretti asumió pasadas las 20 en el edificio de la nueva Legislatura provincial, al lado del Centro Cívico donde funciona la Casa de Gobierno cordobesa.

Allí también se expresó al respecto del Ministerio de la Mujer, que encabezará Claudia Martínez, y destacó: “Los derechos de la mujer tendrán un gran impulso con el Ministerio. El siglo 21 es el siglo de las mujeres, para que lo sepan los cobardes que se atreven a golpearlas”.

El derecho de igualdad lo tiene la mujer desde siempre y Córdoba picará en punta en eso”, garantizó

Para el mandatario provincial será su tercer gobierno, el primero fue entre 2007-2011, y desde 1999 viene alternando la gobernación con el fallecido José Manuel de la Sota.

Schiaretti pondrá fin a los 20 años de la coalición de Unión por Córdoba (UPC), una estructura con hegemonía del Partido Justicialista (PJ) que fue creada por De la Sota, para dar paso a su propio sello denominado Hacemos por Córdoba con el cual fue reelecto y manteniendo como principal socio al peronismo.

Créditos y obras

El mandatario provincial señaló que “el Estado es el único garante de la Justicia social. Por eso no descuidamos a los que necesitan del Estado”.

Apuntó que también cuidan “las inversiones que eligieron a Córdoba”: “Nada de esto es casualidad, es planificación junto al compañero De la Sota”.

“En estos últimos cuatro años pudimos acelerar. Por recursos propios, por mas recursos de coparticipación y por una ventana de condiciones de crédito. Aceleramos y aprovechamos esta coyuntura. En un poco más de 3 años hicimos el mayor plan de obra pública de la provincia, con 5.595 millones de dólares”, detalló y siguió: “Pusimos 3.535 millones con recursos genuinos, el resto en crédito. De manera responsable con superávit fiscal”.

Reconoció, sin embargo, que “lamentablemente” en “estos últimos años se deterioró la economía”.

“La crisis nos sacó un mes completo de recaudación. Hay que cuidar lo realizado, vamos a seguir haciendo obras y vamos a cumplir con los créditos obtenidos”, prometió.

El gobernador subrayó que “Córdoba nunca se creyó una isla” sino que “Córdoba es parte de la Argentina profunda”.

“Tal vez somos la capital del interior de la Patria y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen todos los coprovincianos que vienen a estudiar a Córdoba”, destacó.

Schiaretti recordó sus orígenes y emocionado dijo: “Siempre seré un humilde hijo de barrio Talleres Oeste”.

Y más tarde, en tono de broma, agregó: “Soy y seré cordobés hasta el caracú y me siento más cordobés que el cuarteto y la peperina”.

Para esta nueva gestión fue designada como ministra de Coordinación (rango de jefe de Gabinete) la actual secretaria general, Silvina Rivero.

En tanto continuarán en sus funciones el ministro de Agricultura, Sergio Busso; el ministro de Educación, Walter Grahovac; el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano; el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa; el ministro de Servicios Públicos, Fabián López; el ministro de Trabajo, Omar Sereno, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.

Se sumarán al nuevo gabinete Pablo Chiara, como ministro de Ciencia y Tecnología; Carlos Massei, ministro de Desarrollo Social; Claudia Martínez, ministra de la Mujer; Facundo Torres, ministro de Gobierno; Eduardo Accastello, ministro de Industria y Comercio; Julián López, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Laura Jure, ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar; Diego Cardozo, ministro de Salud, y Alfonso Mosquera, como ministro de Seguridad.