Está contenido el incendio en Villa Giardino

Se trata de un foco desatado esta tarde en la zona denominada Los Quimbalates, que no produjo víctimas ni daños materiales. Trabajaron 50 bomberos y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Medio centenar de bomberos voluntarios, con apoyo del Plan Provincial de Manejo del Fuego, lograron contener un incendio registrado esta tarde en Villa Giardino.

Según informó el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la Provincia, Claudio Vignetta, los trabajos involucraron a efectivos de siete cuarteles que lucharon durante tres horas contra las llamas.

Vignetta informó que no quedan focos activos, pero sí puntos calientes que corresponde vigilar ante posibles reinicios.

El riesgo de incendios es muy alto

Ante la llegada del fin de semana y la numerosa presencia de visitantes que se espera en las zonas serranas, la Provincia de Córdoba subraya la prohibición de iniciar fuego en todo el territorio.

Asimismo, se recuerda que el 95 por ciento de los incendios forestales que tienen lugar en Córdoba son originados por la acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencional. Y que muchos de ellos comienzan a partir de colillas de cigarrillos, chispas o por fuegos mal apagados.

Al respecto, Claudio Vignetta indicó que se busca apelar a la conciencia ciudadana: “Si alguien ve que otra persona está prendiendo un fuego, no debe dudar en llamar al 101, al 100 de bomberos o al 0800 – 888 – FUEGO (38346), donde seguramente tendrá una pronta respuesta. Y si lo estamos viendo, es bueno también hacer cesar esa actitud, no dejarla pasar, ir y advertir que no se puede hacer fuego en Córdoba porque eso puede originar incendios forestales”.

Por último, se recuerda que la prohibición del hacer fuego es penada por el Código Penal y por el Código de Convivencia.