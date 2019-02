Grahovac mantiene diálogo abierto con gremios docentes

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, dijo hoy que mantiene un “diálogo abierto” para tratar de encontrar un acuerdo salarial con los gremios docentes de la provincia, quienes ayer rechazaron la propuesta oficial y no iniciarán el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo.

El funcionario resaltó que “se respeta la decisión de parar”, pero que “día que no se trabaja no se paga. No podemos pagar un día que no se trabaja y es lo que vamos a aplicar”, remarcó.

Asimismo planteó la necesidad de “madurar más los mecanismos de cómo aceitar una negociación colectiva, donde están en pugna intereses del sector docente que hay que abordar con la mayor celeridad posible”, señaló Grahovac.

También justificó la propuesta salarial oficial al sostener que “cualquier cordobés, organización o persona puede seguir las finanzas del Estado, que muestran el nivel de recaudación de la provincia, producto de la recesión económica”. Añadió que los meses de enero y febrero fueron en donde más se reflejó la recesión.

La asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) rechazó ayer la oferta salarial del gobierno cordobés y convocó a un paro total de actividades de 48 horas para los días 6 y 7 de marzo, que se extenderá también al viernes 8 en adhesión al paro internacional de mujeres, el día 8 de marzo, Día de la Mujer.

La propuesta del gobierno provincial consistió en un incremento del 5 % para febrero y la aplicación de una cláusula gatillo mensual hasta junio, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una suma no remunerativas mensual de $ 1.000, entre febrero y enero de 2020, para los activos, más $ 50 por horas cátedras; para los jubilados, $ 820, y para los pensionados, $ 615.

Entre todos los ítems se garantizó un piso de aumento acumulado del 23% al mes de octubre de este año.

Fuente: Cadena 3