Gutiérrez: “Al no haber mayoría en el Congreso, es importante tener diputados que defiendan a Córdoba”_El precandidato por el frente de Hacemos por Córdoba votó en el Instituto Superior "Ramón Menéndez Pidal", de Río Cuarto. Instó a los ciudadanos a ejercer el voto, ya que “es el sostén único de la democracia”._El precandidato a diputado nacional por el Frente de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, indicó que las expectativas ante las Paso “son muy buenas”, y destacó que “el pueblo de Córdoba va a merituar lo que se juega en esta elección, sobretodo teniendo en cuenta que, ninguna de las fuerzas que gane, va a tener mayoría absoluta en el Congreso, y ahí es donde se vuelve importante tener diputados que defiendan a Córdoba, sin aislarnos”.Gutiérrez señaló que “es importante que abordemos todos los temas de la patria desde nuestra mirada, que es custodiar primero los intereses de los cordobeses”. Para estas elecciones Paso, expresó que “Las expectativas son muy buenas, nosotros siempre encaramos todas las elecciones con un criterio de humildad, pero con mucha convicción porque ha quedado demostrado que el pueblo de Córdoba es uno de los que mejor y más sabe votar lo que le conviene en cada momento”.Al ser consultado por la tarea de los fiscales, Gutiérrez manifestó: “Tenemos una fuerza militante muy extendida y muy profunda en todo el interior de la provincia, y en Córdoba capital. Agradezco a todos quienes están realizando esta tarea, no sólo de nuestra fuerza política sino de todas las demás, porque la democracia se construye todos los días, y se mejora con la participación”.Por último, consideró que “todas las instancias electorales las he vivido con mucha pasión. Si las categorizo, esta tal vez sea la más importante, pero guardo un muy buen recuerdo de todas mis participaciones, y sobretodo del acompañamiento, del cariño de la gente, y del respeto aún de los que no lo votan a uno. De eso se trata, de tolerar al que piensa distinto, como sucede en Córdoba, donde no hay grieta, donde se convive con la oposición”.

Publicado por Universal Medios Brinkmann en Domingo, 11 de agosto de 2019