Habrá créditos a tasa cero para gimnasios y centros de actividades físicas

El gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, presentó hoy una nueva línea de créditos a tasa cero para pequeños gimnasios y centros de actividades físicas, uno de los rubros más afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que viene impulsando el Gobierno provincial para aliviar la economía de distintos sectores en el actual contexto de pandemia.

Acompañaron el anuncio la diputada nacional, Alejandra Vigo; la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana; y el presidente de la Fundación Banco de Córdoba, Daniel Tillard.

Los créditos se ejecutan a través de la Fundación Banco de Córdoba y tienen cuatro meses de gracia. Se otorgarán en total 1.000 préstamos de 30 mil pesos cada uno, a devolver en 12 cuotas fijas de 2.500 pesos.

La asistencia tiene como propósito acompañar financieramente al sector, y está destinada a gimnasios, centros de gimnasias deportivas, centros de pilates y yoga, escuelas de artes marciales y de boxeo.

“Este es un paso más en la cadena de solidaridad que tenemos que tener los cordobeses para atravesar la pandemia«, dijo Schiaretti durante el lanzamiento de la asistencia que totalizará una inversión provincial de 30 millones de pesos.

Y agregó: «Debemos tener solidaridad, por un lado, para cumplir las normas sanitarias, porque esa es la manera de preservar nuestra vida, que es lo más preciado que tenemos. Tenemos que tener solidaridad en la medida en que vamos flexibilizando la cuarentena, donde pasa a ser central la responsabilidad social para no tener que volver atrás. Y tenemos que tener solidaridad también entre nosotros por los efectos económicos que deja la pandemia, por la cantidad de tiempo que la gente no puede trabajar, no puede desarrollar sus actividades. Nosotros tenemos que empujar para que puedan volver más rápido que temprano”.

En este sentido, el Gobernador afirmó que la nueva línea de préstamos muestra «la mano solidaria del Estado» ante la situación económica derivada de la pandemia. «Muchos (establecimientos) no han recibido ningún ingreso después de tantos días de cuarentena, aquí estamos para decirles que esto los va a ayudar en algo a componerse mientras nos vamos preparando para el momento de la apertura”, indicó.

Además, Schiaretti destacó el rol del Banco Provincia de Córdoba, en el cumplimiento de los créditos otorgados a los cordobeses en este contexto. “Ese es el sentido de tener un banco que sea nuestro, de todos los cordobeses, tiene que cumplir ese rol”, afirmó.







Por su parte, Laura Jure, ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar explicó: “Todos sabemos que esta pandemia nos atravesó a todos, particularmente a algunos más que a otros. Este sector de los pequeños gimnasios y centros de actividad física es uno de los que más se les ha complicado la situación”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Gimnasios, Marcos Aguade, sostuvo: “Queremos agradecer mucho este paso que hemos dado, tenemos afiliados de gimnasios muy chicos que se han visto afectados y esto además de una ayuda económica marca un buen camino para las relaciones entre el Gobierno, la Agencia y la Cámara de Gimnasios. Esperamos que pronto podamos resolver esta situación”.

Requisitos para acceder

Ser una persona física inscripta en un monotributo.

Estar inscripta impositivamente con una antigüedad mínima de 3 meses.

Contar con habilitación municipal con el rubro gimnasio.

Ser titular con caja de ahorro a su nombre en una entidad bancaria.

Tener una garantía con recibo de sueldo.

No haber accedido a otro beneficio del Estado.

Los interesados en acceder a los créditos deberán completar un formulario de solicitud en la web de la Fundación Banco de Córdoba, adjuntando la documentación requerida. Por consultas, comunicarse al correo electrónico consultas@fbco.org.ar.